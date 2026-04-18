Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов заяви, че шансовете да кара във Формула 1 са реални, макар да е много рано да се каже дали това е възможно.

Цолов участва на картинг състезанието за издръжливост "Еко 12 часа на България" в Хасково.

"Целта ми е да се забавлявам и да разпусна малко. Много се радвам да карам тук. Винаги целта е да спечелим, но най-важно е да прекарам време с приятели. Винаги виждам потенциал в младите български състезатели. Много готино е да видя толкова много картове на едно място. Уникално е. Има много бързи пилоти, което прави състезанието много интересно", сподели той в интервю за БНТ.

Българският представител във Формула 2 започна сезона по добър начин, като спечели състезанието в Австралия.

"Подготовката, която направихме преди сезона, беше правилна. В правилния ритъм сме и това, което правим, работи. Не би трябвало паузата да спре инерцията ми. Продължавам да се подготвям. Сега започва интензивната част от сезона", допълни автомобилистът.

Според него в края на сезона ще си проличи дали от догодина ще кара във Формула 1.

"Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно. Надявам се да продължаваме в същия дух. Рано е да се каже дали това е възможно. Ще видим в края на годината. За да се случи, трябва да има спонсори, Ред Бул трябва да ме хареса и трябва да се представям добре", поясни Цолов.