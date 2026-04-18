Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно

18 Април, 2026 14:40 1 158 10

За да се случи това, трябва да има спонсори, заяви българският пилот във Формула 2

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов заяви, че шансовете да кара във Формула 1 са реални, макар да е много рано да се каже дали това е възможно.

Цолов участва на картинг състезанието за издръжливост "Еко 12 часа на България" в Хасково.

"Целта ми е да се забавлявам и да разпусна малко. Много се радвам да карам тук. Винаги целта е да спечелим, но най-важно е да прекарам време с приятели. Винаги виждам потенциал в младите български състезатели. Много готино е да видя толкова много картове на едно място. Уникално е. Има много бързи пилоти, което прави състезанието много интересно", сподели той в интервю за БНТ.

Българският представител във Формула 2 започна сезона по добър начин, като спечели състезанието в Австралия.

"Подготовката, която направихме преди сезона, беше правилна. В правилния ритъм сме и това, което правим, работи. Не би трябвало паузата да спре инерцията ми. Продължавам да се подготвям. Сега започва интензивната част от сезона", допълни автомобилистът.

Според него в края на сезона ще си проличи дали от догодина ще кара във Формула 1.

"Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно. Надявам се да продължаваме в същия дух. Рано е да се каже дали това е възможно. Ще видим в края на годината. За да се случи, трябва да има спонсори, Ред Бул трябва да ме хареса и трябва да се представям добре", поясни Цолов.


Хасково / България
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Криси

    6 13 Отговор
    Колее, по големи шансове имаш да ти дам да покараш задното предаване.

    14:47 18.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ха-ха-ха

    8 4 Отговор
    Винаги става дума за пари. Дано пък да си осъществи мечтите на четири колела.

    14:56 18.04.2026

  • 4 алабала

    5 2 Отговор
    или ще вали, или няма да вали

    15:02 18.04.2026

  • 5 Лора

    3 2 Отговор
    ББ вчера е бил на "Яки 12 часа на България" в Димитровград пък,ха!

    15:09 18.04.2026

  • 6 ПРИПОМНЯНЕ

    7 2 Отговор
    Пазете този български талант да не го удари някой "скиор".

    15:10 18.04.2026

  • 7 ои8уйхътгрф

    10 3 Отговор
    Туй нящу ще види Ф1 максимум като тест пилот на някой от мижавите отбори- няма никакъв шанс за повече...
    И не щото не му стигат умения (те не му стигат, но не са проблем засега), а щото НЯМА СПОНСОР който да изсипва поне по €25млн. годишно на отбора който ще го вземе за пилот... За съжаление този "спорт" отдавна вече е само за пари и уменията на пилотите са някъде на 5-6-то място по важност...

    15:12 18.04.2026

  • 8 Микрон Инчов Метрашки

    4 3 Отговор
    Само тръбите и джантите са цолови.

    15:25 18.04.2026

  • 9 Иван 1

    8 0 Отговор
    Много, много пари от спонсори му трябват и то не за една година.

    15:28 18.04.2026

  • 10 Асеновград

    0 0 Отговор
    Да е жив и здрав. Много успехи и да прослави България.

    23:08 18.04.2026

