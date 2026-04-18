Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов заяви, че шансовете да кара във Формула 1 са реални, макар да е много рано да се каже дали това е възможно.
Цолов участва на картинг състезанието за издръжливост "Еко 12 часа на България" в Хасково.
"Целта ми е да се забавлявам и да разпусна малко. Много се радвам да карам тук. Винаги целта е да спечелим, но най-важно е да прекарам време с приятели. Винаги виждам потенциал в младите български състезатели. Много готино е да видя толкова много картове на едно място. Уникално е. Има много бързи пилоти, което прави състезанието много интересно", сподели той в интервю за БНТ.
Българският представител във Формула 2 започна сезона по добър начин, като спечели състезанието в Австралия.
"Подготовката, която направихме преди сезона, беше правилна. В правилния ритъм сме и това, което правим, работи. Не би трябвало паузата да спре инерцията ми. Продължавам да се подготвям. Сега започва интензивната част от сезона", допълни автомобилистът.
Според него в края на сезона ще си проличи дали от догодина ще кара във Формула 1.
"Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно. Надявам се да продължаваме в същия дух. Рано е да се каже дали това е възможно. Ще видим в края на годината. За да се случи, трябва да има спонсори, Ред Бул трябва да ме хареса и трябва да се представям добре", поясни Цолов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Криси
14:47 18.04.2026
7 ои8уйхътгрф
И не щото не му стигат умения (те не му стигат, но не са проблем засега), а щото НЯМА СПОНСОР който да изсипва поне по €25млн. годишно на отбора който ще го вземе за пилот... За съжаление този "спорт" отдавна вече е само за пари и уменията на пилотите са някъде на 5-6-то място по важност...
15:12 18.04.2026
