Бомба във Формула 1: Макс Верстапен сменя Red Bull с McLaren?

Светът на Формула 1 бе разтърсен от сензационна новина за потенциална рокада по оста Red Bull – McLaren. Според информация на F1-Insider, четирикратният световен шампион Макс Верстапен може да напусне настоящия си тим, за да премине в редиците на McLaren. В обратната посока – към австрийския екип – се очаква да поеме младият талант Оскар Пиастри.

Възможният сценарий бе потвърден и от бившия пилот Ралф Шумахер, който направи смела прогноза за бъдещето на нидерландеца. „Това би означавало, че в Red Bull текат преговори за привличането на Пиастри“, коментира Шумахер, визирайки евентуалното преминаване на Верстапен при „папаите“.

Ключова фигура в евентуалните преговори се очертава да бъде Марк Уебър. Бившият пилот на Red Bull в момента е мениджър на Оскар Пиастри и продължава да поддържа отлични отношения с тима от Милтън Кийнс. Появиха се и информации, че Уебър е разглеждан като потенциален наследник на Хелмут Марко, като австралиецът може съвсем скоро да заеме консултантска позиция в отбора.

Ако тази сделка стане реалност, тя ще пренареди напълно силите в решетката. Докато Верстапен търси нови предизвикателства след доминацията си с Red Bull, Пиастри е считан за идеалния заместник, който да поведе „биковете“ към нови успехи. Тези размествания биха били най-значимите в спорта от години насам, поставяйки началото на изцяло нова ера в най-бързата надпревара.