Бащата на Верстапен изригна срещу слухове за сина си

16 Април, 2026 17:15

Павел Ковачев

Легендата в моторните спортове Йос Верстапен побърза да опровергае гръмките слухове, според които неговият син Макс е близо до преминаване в лагера на Mercedes. Реакцията на бащата на четирикратния световен шампион дойде след изказване на бившия нидерландски репортер Джак Плой, който обяви в телевизионен ефир, че е научил новината за трансфера директно от него. Йос обаче беше безпощаден в коментара си, определяйки твърденията като пълна измислица.

Спекулациите около бъдещето на суперзвездата на Red Bull достигнаха точка на кипене, след като Плой разказа в предаването Ziggo Sport Race Café за предполагаем разговор с Верстапен-старши. "Стояхме там заедно и г-н Верстапен просто каза: „Отиваме в Mercedes“", сподели репортерът, който продължава да настоява на своята версия. Отговорът на Йос в социалните мрежи не закъсня и бе повече от остър: "Тогава наистина трябва да отиде на специалист по слуха. Или просто да му промият ушите".

Напрежението около Макс Верстапен в тима на „биковете“ се засили значително след трудния старт при новите правила за двигателите, към които пилотът изпитва силна антипатия. След Гран При на Япония в края на март, нидерландецът не скри разочарованието си: "Нямам нищо общо с новата формула; просто не ми се струва естествена. Опитвам се да се адаптирам, но е антисъстезателна. В един момент просто не искам повече да го правя. Разбира се, мога да кажа, че печеля много пари, но това не е, което ме мотивира. Страстта ми е моторният спорт и искам да се наслаждавам на това, което правя. За съжаление, в момента не е така".

Въпреки че вариантът Mercedes бе отречен от баща му, бъдещето на Макс остава водеща тема в падока. Освен възможността за пълно оттегляне от Формула 1, вече се появиха и нови сценарии, включващи сензационна рокада с McLaren. Според тях Верстапен може да облече екипа на „папаите“, докато Оскар Пиастри да поеме в обратната посока към Red Bull.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

