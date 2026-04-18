В Лудогорец са крайно недоволни от жребия за решителните мачове

18 Април, 2026 15:13 1 641 9

За следващия шампионат ще настояваме да бъдат заложени коректни критерии, заявиха от клуба

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Лудогорец останаха крайно недоволни от изтеглената програма за плейофите в Първа лига. Пред БНТ подобна теза изказа Димитър Божкилов, мениджър трансфери в разградския клуб. Той даде пример и от началото на сезона, когато въпросният софтуер, който определя програмата, е заложил пет гостувания в първите седем мача на разградчани, предаде "Тема спорт".

„Да, затова и г-н Караманджуков напусна жребия. Той изрази нашите аргументи в насрочената работа среща, която се състоя преди жребия. Това не е отсега. То е от началото на годината, когато бяхме уведомени за този софтуер, който, като цяло изглежда добре и е добре опакован, но така се подредиха нещата, че в най-натовареното време в първия полусезон ние трябваше да изиграем пет гостувания от седем мача. А имахме и мачове в Европа. Така че още тогава изразихме (несъгласие), не датира от сега. Не искам да излиза като някакво оправдание“, коментира Божкилов.

„Сега, на практика това второ място, което сме спечелили към момента, се обезсмисля, тъй като, например, ЦСКА ще има пет поредни домакинства на „Васил Левски“. Не казвам, че ЦСКА ще бъде подкрепен по някакъв начин, а по-скоро, че самият софтуер не работи в случая. Така се получи, че Лудогорец е в най-неизгодна позиция. Ние сме длъжни да го заявим“, добави мениджърът.

За следващия шампионат ще настояваме да бъдат заложени коректни критерии. Говоря и за участниците в Европа, не само за Лудогорец. Те също ще бъдат ощетени, категоричен е Божкилов.

„В крайна сметка това е реалността и ние ще се съобразим с нея. Но това трябва да бъде коригирано, за да е справедливо за всички участници. Независимо, че Лудогорец е извън София. Има живот и извън София. Каквото и да се случи, ние ще си извлечем поуките. Сигурен съм, че Лудогорец няма да се предаде без бой, във футболния смисъл, разбира се“, завърши представителят на Лудогорец.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво

    5 4 Отговор
    се правят на евреи. Доброволно дадоха 1- вото място

    Коментиран от #2

    15:40 18.04.2026

  • 2 Джак Спароу

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какво":

    Не, че не са го дали, не са го платили

    15:49 18.04.2026

  • 3 а аз съм недоволен

    4 0 Отговор
    че домуса още диша

    16:03 18.04.2026

  • 4 Турците

    6 0 Отговор
    са все недоволни всички трябва да се съобразяват с тях от съдиите недоволни макар че повечето свирят за тях от жребия недоволни сигурно ще са недоволни че нямат и публика ама то в това село толкова

    16:40 18.04.2026

  • 5 анонимус

    10 0 Отговор
    При три софийски отбора и един от Разград, какво са недоволни. Може би трябваше Левски да играе домакинските си мачове във Варна, за да може лудогорец да станат пак шампиони, или да се играят плейофите на стадиона на Добруджа.

    Коментиран от #8

    16:52 18.04.2026

  • 6 Сзо

    2 4 Отговор
    Нали Уефски го гласят да стане шампион.

    17:10 18.04.2026

  • 7 Гунди

    6 1 Отговор
    Колко са нахални от Лудогорец?! Всичко през сезона се гласеше за тях. Отложени срещи, нагласени съдии, които не смеят да показват картони, вмешателство в БФС и още и още. Затуй на вънка ги бият и съдиите ги спукват от картони. Срам саза българския футбол и унищожиха националния отбор с тези перачници и чужденци...

    17:33 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Синята лавина

    3 1 Отговор
    Стига ривахте. Всичко е ясно Шампиони сме. Няма какво да стане

    20:16 18.04.2026

