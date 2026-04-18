БФС обяви програмата за плейофите, ето кога ще е дербито ЦСКА - Левски

Дербито между ЦСКА и Левски от първия плейофен кръг на efbet Лига ще се играе на 25 април (събота) от 16:00 часа. Това стана ясно, след като Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата по дни и часове за предстоящата заключителна част от сезон 2025/26.

Решение на Спортно-техническата комисия на БФС:



Приема предложената програма за втората фаза от първенството на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

XXXI кръг

Група А – I кръг втора фаза

25.04 /събота/ Лудогорец 1945 Рз - ЦСКА 1948 Сф 13.15

ЦСКА Сф - Левски Сф 16.00

Група Б – I кръг втора фаза

26.04 /неделя/ Локомотив 1926 Пд - Черно море Вн 16.30

Арда 1924 Кж - Ботев Пд 19.00

Група В – I кръг втора фаза

24.04 /петък/ Спартак 1918 Вн - Берое СЗ 19.30

26.04 /неделя/ Славия 1913 - Ботев Вр 14.00

27.04/понеделник/ Монтана 1921 - Добруджа 1919 Дч 17.30

Локомотив 1929 Сф - Септември Сф 20.00



XXXII кръг

Група А – II кръг втора фаза

02.05 /събота/ Левски Сф - ЦСКА 1948 Сф 19.00

03.05 /неделя/ ЦСКА Сф - Лудогорец 1945 Рз 19.00

Група Б – II кръг втора фаза

03.05 /неделя/ Арда 1924 Кж - Черно море Вн 13.30

03.05 /неделя/ Ботев Пд - Локомотив 1926 Пд 16.15

Група В – II кръг втора фаза

01.05 /петък/ Септември Сф - Монтана 1921 17.30

Добруджа 1919 Дч - Локомотив 1929 Сф 20.00

02.05 /събота/ Берое СЗ - Славия 1913 14.00

Ботев Вр - Спартак 1918 Вн 16.30



XXXIII кръг

Група А – III кръг втора фаза

08.05 /петък/ ЦСКА 1948 Сф - ЦСКА 20.00

09.05 /събота/ Левски - Лудогорец 18.45

Група Б – III кръг втора фаза

08.05 /петък/ Локомотив 1926 Пд - Арда 1924 Кж 17.30

09.05 /събота/ Черно море Вн - Ботев Пд 16.15

Група В – III кръг втора фаза

05.05 /вторник/ Берое СЗ - Монтана 1921 17.30

Локомотив 1929 Сф - Ботев Вр 20.00

06.05/сряда/ Славия 1913 - Септември Сф 17.30

Спартак 1918 Вн - Добруджа 1919 Дч 20.00



XXXIV кръг

Група А – IV кръг втора фаза

13.05 /сряда/ ЦСКА - ЦСКА 1948 Сф 17.45

Лудогорец 1945 Рз - Левски 20.15

Група Б – IV кръг втора фаза

12.05 /вторник/ Черно море - Локомотив Пд 17.45

Ботев Пд - Арда Кж 20.15

Група В – IV кръг втора фаза

09.05 /събота/ Монтана 1921 - Локомотив 1929 Сф 13.45

10.05 /неделя/ Спартак 1918 Вн - Славия 1913 14.15

Ботев Вр - Септември Сф 16.45

Добруджа 1919 Дч - Берое СЗ 19.15



XXXV кръг

Група А – V кръг втора фаза

16.05 /събота/ Левски Сф - ЦСКА Сф 16.00

ЦСКА 1948 Сф - Лудогорец 1945 Рз 16.00

Група Б – V кръг втора фаза

16.05 /събота/ Арда 1924 Кж - Локомотив 1926 Пд 19.00

Ботев Пд - Черно море Вн 19.00

Група В – V кръг втора фаза

13.05 /сряда/ Славия 1913 - Добруджа 1919 Дч 15.15

15.05/четвъртък/ Септември Сф - Спартак 1918 Вн 15.15

Ботев Вр - Монтана 1921 17.45

Локомотив 1929 Сф - Берое СЗ 20.15



XXXVI кръг

Група А – VI кръг втора фаза

25.05/понеделник/ Лудогорец 1945 Рз - ЦСКА Сф 20.30

ЦСКА 1948 Сф - Левски Сф 20.30

Група Б – VI кръг втора фаза

25.05/понеделник/ Локомотив 1926 Пд - Ботев Пд 17.45

Черно море Вн - Арда 1924 Кж 17.45

Група В – VI кръг втора фаза

18.05 /понеделник/ Локомотив 1929 Сф - Славия 1913 19.30

Берое СЗ - Септември Сф 19.30

Добруджа 1919 Дч - Ботев Вр 19.30

Монтана 1921 - Спартак 1918 Вн 19.30

XXXVII кръг

Група В – VII кръг втора фаза

22.05/петък/ Септември Сф - Добруджа 1919 Дч 18.00

Спартак 1918 Вн - Локомотив 1929 Сф 18.00

Ботев Вр - Берое СЗ 18.00

Славия 1913 - Монтана 1921 18.00



Приема предложената програма от 30-ти до 34-ти кръг на ВПФЛ/Mr Bit/, както следва:



XXX кръг

24.04 /петък/ Янтра 2019 Гб - Спартак Пл 17.00

25.04/събота/ Миньор Пк - Локомотив ГО 17.00

Севлиево - Вихрен Санд. 17.00

Марек 1915 - Беласица Пч 17.00

Етър ВТ - Пирин 22 Бл 17.00

26.04/неделя/ Спортист 2009 Св - Дунав от Русе 15.00

Фратрия Бенк. - ЦСКА II Сф 17.00

27.04/понеделник/ Хебър 1918 Пз - Черноморец 1919 Бс 18.30

Лудогорец 1945 II Рз - Почива





XXXI кръг

02.05/събота/ Пирин 22 Бл - Марек 1915 18.00

Беласица Пч - Спортист 2009 Св 18.00

Дунав от Русе - Севлиево 18.00

Спартак Пл - Миньор Пк 18.00

03.05/неделя/ Черноморец 1919 Бс - Етър ВТ 18.00

04.05/понеделник/ Вихрен Санд. - Фратрия Бенк. 17.45

ЦСКА II Сф - Янтра 2019 Гб 18.00

Хебър 1918 Пз - Лудогорец 1945 II Рз 18.30

Локомотив ГО - Почива

XXXII кръг

10.05/неделя/ Етър ВТ - Хебър 1918 Пз 18.30

11.05/понеделник/ Янтра 2019 Гб - Вихрен Санд. 17.45

Лудогорец 1945 II Рз - Локомотив ГО 18.00

Миньор Пк - ЦСКА II Сф 18.00

Севлиево - Беласица Пч 18.00

Спортист 2009 Св - Пирин 22 Бл 18.00

Марек 1915 - Черноморец 1919 Бс 18.00

Фратрия Бенк. - Дунав от Русе 20.15

Спартак Пл - Почива



XXXIII кръг

15.05 /петък/ Хебър 1918 Пз - Марек 1915 18.00

Черноморец 1919 Бс - Спортист 2009 Св 18.00

Етър ВТ - Лудогорец 1945 II Рз 18.00

Пирин 22 Бл - Севлиево 18.00

Беласица Пч - Фратрия Бенк. 18.00

Дунав от Русе - Янтра 2019 Гб 18.00

Спартак Пл - Локомотив ГО 18.00

Вихрен Санд. - Миньор Пк 18.00

ЦСКА II Сф - Почива



XXXIV кръг

23.05 /събота/ Лудогорец 1945 II Рз - Спартак Пл 18.00

Локомотив ГО - ЦСКА II Сф 18.00

Миньор Пк - Дунав от Русе 18.00

Янтра 2019 Гб - Беласица Пч 18.00

Фратрия Бенк. - Пирин 22 Бл 18.00

Севлиево - Черноморец 1919 Бс 18.00

Спортист 2009 Св - Хебър 1918 Пз 18.00

Марек 1915 - Етър ВТ 18.00

Вихрен Санд. - Почива