БФС обяви програмата за плейофите, ето кога ще е дербито ЦСКА - Левски

Дербито между ЦСКА и Левски от първия плейофен кръг на efbet Лига ще се играе на 25 април (събота) от 16:00 часа. Това стана ясно, след като Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата по дни и часове за предстоящата заключителна част от сезон 2025/26.
Решение на Спортно-техническата комисия на БФС:
Приема предложената програма за втората фаза от първенството на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:
XXXI кръг
Група А – I кръг втора фаза
25.04 /събота/ Лудогорец 1945 Рз - ЦСКА 1948 Сф 13.15
ЦСКА Сф - Левски Сф 16.00
Група Б – I кръг втора фаза
26.04 /неделя/ Локомотив 1926 Пд - Черно море Вн 16.30
Арда 1924 Кж - Ботев Пд 19.00
Група В – I кръг втора фаза
24.04 /петък/ Спартак 1918 Вн - Берое СЗ 19.30
26.04 /неделя/ Славия 1913 - Ботев Вр 14.00
27.04/понеделник/ Монтана 1921 - Добруджа 1919 Дч 17.30
Локомотив 1929 Сф - Септември Сф 20.00
XXXII кръг
Група А – II кръг втора фаза
02.05 /събота/ Левски Сф - ЦСКА 1948 Сф 19.00
03.05 /неделя/ ЦСКА Сф - Лудогорец 1945 Рз 19.00
Група Б – II кръг втора фаза
03.05 /неделя/ Арда 1924 Кж - Черно море Вн 13.30
03.05 /неделя/ Ботев Пд - Локомотив 1926 Пд 16.15
Група В – II кръг втора фаза
01.05 /петък/ Септември Сф - Монтана 1921 17.30
Добруджа 1919 Дч - Локомотив 1929 Сф 20.00
02.05 /събота/ Берое СЗ - Славия 1913 14.00
Ботев Вр - Спартак 1918 Вн 16.30
XXXIII кръг
Група А – III кръг втора фаза
08.05 /петък/ ЦСКА 1948 Сф - ЦСКА 20.00
09.05 /събота/ Левски - Лудогорец 18.45
Група Б – III кръг втора фаза
08.05 /петък/ Локомотив 1926 Пд - Арда 1924 Кж 17.30
09.05 /събота/ Черно море Вн - Ботев Пд 16.15
Група В – III кръг втора фаза
05.05 /вторник/ Берое СЗ - Монтана 1921 17.30
Локомотив 1929 Сф - Ботев Вр 20.00
06.05/сряда/ Славия 1913 - Септември Сф 17.30
Спартак 1918 Вн - Добруджа 1919 Дч 20.00
XXXIV кръг
Група А – IV кръг втора фаза
13.05 /сряда/ ЦСКА - ЦСКА 1948 Сф 17.45
Лудогорец 1945 Рз - Левски 20.15
Група Б – IV кръг втора фаза
12.05 /вторник/ Черно море - Локомотив Пд 17.45
Ботев Пд - Арда Кж 20.15
Група В – IV кръг втора фаза
09.05 /събота/ Монтана 1921 - Локомотив 1929 Сф 13.45
10.05 /неделя/ Спартак 1918 Вн - Славия 1913 14.15
Ботев Вр - Септември Сф 16.45
Добруджа 1919 Дч - Берое СЗ 19.15
XXXV кръг
Група А – V кръг втора фаза
16.05 /събота/ Левски Сф - ЦСКА Сф 16.00
ЦСКА 1948 Сф - Лудогорец 1945 Рз 16.00
Група Б – V кръг втора фаза
16.05 /събота/ Арда 1924 Кж - Локомотив 1926 Пд 19.00
Ботев Пд - Черно море Вн 19.00
Група В – V кръг втора фаза
13.05 /сряда/ Славия 1913 - Добруджа 1919 Дч 15.15
15.05/четвъртък/ Септември Сф - Спартак 1918 Вн 15.15
Ботев Вр - Монтана 1921 17.45
Локомотив 1929 Сф - Берое СЗ 20.15
XXXVI кръг
Група А – VI кръг втора фаза
25.05/понеделник/ Лудогорец 1945 Рз - ЦСКА Сф 20.30
ЦСКА 1948 Сф - Левски Сф 20.30
Група Б – VI кръг втора фаза
25.05/понеделник/ Локомотив 1926 Пд - Ботев Пд 17.45
Черно море Вн - Арда 1924 Кж 17.45
Група В – VI кръг втора фаза
18.05 /понеделник/ Локомотив 1929 Сф - Славия 1913 19.30
Берое СЗ - Септември Сф 19.30
Добруджа 1919 Дч - Ботев Вр 19.30
Монтана 1921 - Спартак 1918 Вн 19.30
XXXVII кръг
Група В – VII кръг втора фаза
22.05/петък/ Септември Сф - Добруджа 1919 Дч 18.00
Спартак 1918 Вн - Локомотив 1929 Сф 18.00
Ботев Вр - Берое СЗ 18.00
Славия 1913 - Монтана 1921 18.00
Приема предложената програма от 30-ти до 34-ти кръг на ВПФЛ/Mr Bit/, както следва:
XXX кръг
24.04 /петък/ Янтра 2019 Гб - Спартак Пл 17.00
25.04/събота/ Миньор Пк - Локомотив ГО 17.00
Севлиево - Вихрен Санд. 17.00
Марек 1915 - Беласица Пч 17.00
Етър ВТ - Пирин 22 Бл 17.00
26.04/неделя/ Спортист 2009 Св - Дунав от Русе 15.00
Фратрия Бенк. - ЦСКА II Сф 17.00
27.04/понеделник/ Хебър 1918 Пз - Черноморец 1919 Бс 18.30
Лудогорец 1945 II Рз - Почива
XXXI кръг
02.05/събота/ Пирин 22 Бл - Марек 1915 18.00
Беласица Пч - Спортист 2009 Св 18.00
Дунав от Русе - Севлиево 18.00
Спартак Пл - Миньор Пк 18.00
03.05/неделя/ Черноморец 1919 Бс - Етър ВТ 18.00
04.05/понеделник/ Вихрен Санд. - Фратрия Бенк. 17.45
ЦСКА II Сф - Янтра 2019 Гб 18.00
Хебър 1918 Пз - Лудогорец 1945 II Рз 18.30
Локомотив ГО - Почива
XXXII кръг
10.05/неделя/ Етър ВТ - Хебър 1918 Пз 18.30
11.05/понеделник/ Янтра 2019 Гб - Вихрен Санд. 17.45
Лудогорец 1945 II Рз - Локомотив ГО 18.00
Миньор Пк - ЦСКА II Сф 18.00
Севлиево - Беласица Пч 18.00
Спортист 2009 Св - Пирин 22 Бл 18.00
Марек 1915 - Черноморец 1919 Бс 18.00
Фратрия Бенк. - Дунав от Русе 20.15
Спартак Пл - Почива
XXXIII кръг
15.05 /петък/ Хебър 1918 Пз - Марек 1915 18.00
Черноморец 1919 Бс - Спортист 2009 Св 18.00
Етър ВТ - Лудогорец 1945 II Рз 18.00
Пирин 22 Бл - Севлиево 18.00
Беласица Пч - Фратрия Бенк. 18.00
Дунав от Русе - Янтра 2019 Гб 18.00
Спартак Пл - Локомотив ГО 18.00
Вихрен Санд. - Миньор Пк 18.00
ЦСКА II Сф - Почива
XXXIV кръг
23.05 /събота/ Лудогорец 1945 II Рз - Спартак Пл 18.00
Локомотив ГО - ЦСКА II Сф 18.00
Миньор Пк - Дунав от Русе 18.00
Янтра 2019 Гб - Беласица Пч 18.00
Фратрия Бенк. - Пирин 22 Бл 18.00
Севлиево - Черноморец 1919 Бс 18.00
Спортист 2009 Св - Хебър 1918 Пз 18.00
Марек 1915 - Етър ВТ 18.00
Вихрен Санд. - Почива
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кенефбетлига
Коментиран от #2
17:08 18.04.2026
2 Ха ха
До коментар #1 от "Кенефбетлига":Ти Сигорно си Припознат Глиган.Когато вие Припознатите не сте фактор винаги търсите причини да омаскарите първенството.Но когато се борихте за шампиони със ГлиГанчо пеехте друга песен .
09:17 19.04.2026