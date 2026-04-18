Новини
Спорт »
Бг футбол »
БФС обяви програмата за плейофите, ето кога ще е дербито ЦСКА - Левски

18 Април, 2026 16:12

  • първа лига-
  • бфс-
  • левски-
  • цска

Дербито между ЦСКА и Левски ще се играе на 25 април (събота) от 16:00 часа

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дербито между ЦСКА и Левски от първия плейофен кръг на efbet Лига ще се играе на 25 април (събота) от 16:00 часа. Това стана ясно, след като Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата по дни и часове за предстоящата заключителна част от сезон 2025/26.

Решение на Спортно-техническата комисия на БФС:

Приема предложената програма за втората фаза от първенството на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:
XXXI кръг
Група А – I кръг втора фаза
25.04 /събота/ Лудогорец 1945 Рз - ЦСКА 1948 Сф 13.15
ЦСКА Сф - Левски Сф 16.00
Група Б – I кръг втора фаза
26.04 /неделя/ Локомотив 1926 Пд - Черно море Вн 16.30
Арда 1924 Кж - Ботев Пд 19.00
Група В – I кръг втора фаза
24.04 /петък/ Спартак 1918 Вн - Берое СЗ 19.30
26.04 /неделя/ Славия 1913 - Ботев Вр 14.00
27.04/понеделник/ Монтана 1921 - Добруджа 1919 Дч 17.30
Локомотив 1929 Сф - Септември Сф 20.00

XXXII кръг
Група А – II кръг втора фаза
02.05 /събота/ Левски Сф - ЦСКА 1948 Сф 19.00
03.05 /неделя/ ЦСКА Сф - Лудогорец 1945 Рз 19.00
Група Б – II кръг втора фаза
03.05 /неделя/ Арда 1924 Кж - Черно море Вн 13.30
03.05 /неделя/ Ботев Пд - Локомотив 1926 Пд 16.15
Група В – II кръг втора фаза
01.05 /петък/ Септември Сф - Монтана 1921 17.30
Добруджа 1919 Дч - Локомотив 1929 Сф 20.00
02.05 /събота/ Берое СЗ - Славия 1913 14.00
Ботев Вр - Спартак 1918 Вн 16.30

XXXIII кръг
Група А – III кръг втора фаза
08.05 /петък/ ЦСКА 1948 Сф - ЦСКА 20.00
09.05 /събота/ Левски - Лудогорец 18.45
Група Б – III кръг втора фаза
08.05 /петък/ Локомотив 1926 Пд - Арда 1924 Кж 17.30
09.05 /събота/ Черно море Вн - Ботев Пд 16.15
Група В – III кръг втора фаза
05.05 /вторник/ Берое СЗ - Монтана 1921 17.30
Локомотив 1929 Сф - Ботев Вр 20.00
06.05/сряда/ Славия 1913 - Септември Сф 17.30
Спартак 1918 Вн - Добруджа 1919 Дч 20.00

XXXIV кръг
Група А – IV кръг втора фаза
13.05 /сряда/ ЦСКА - ЦСКА 1948 Сф 17.45
Лудогорец 1945 Рз - Левски 20.15
Група Б – IV кръг втора фаза
12.05 /вторник/ Черно море - Локомотив Пд 17.45
Ботев Пд - Арда Кж 20.15
Група В – IV кръг втора фаза
09.05 /събота/ Монтана 1921 - Локомотив 1929 Сф 13.45
10.05 /неделя/ Спартак 1918 Вн - Славия 1913 14.15
Ботев Вр - Септември Сф 16.45
Добруджа 1919 Дч - Берое СЗ 19.15

XXXV кръг
Група А – V кръг втора фаза
16.05 /събота/ Левски Сф - ЦСКА Сф 16.00
ЦСКА 1948 Сф - Лудогорец 1945 Рз 16.00
Група Б – V кръг втора фаза
16.05 /събота/ Арда 1924 Кж - Локомотив 1926 Пд 19.00
Ботев Пд - Черно море Вн 19.00
Група В – V кръг втора фаза
13.05 /сряда/ Славия 1913 - Добруджа 1919 Дч 15.15
15.05/четвъртък/ Септември Сф - Спартак 1918 Вн 15.15
Ботев Вр - Монтана 1921 17.45
Локомотив 1929 Сф - Берое СЗ 20.15

XXXVI кръг
Група А – VI кръг втора фаза
25.05/понеделник/ Лудогорец 1945 Рз - ЦСКА Сф 20.30
ЦСКА 1948 Сф - Левски Сф 20.30
Група Б – VI кръг втора фаза
25.05/понеделник/ Локомотив 1926 Пд - Ботев Пд 17.45
Черно море Вн - Арда 1924 Кж 17.45
Група В – VI кръг втора фаза
18.05 /понеделник/ Локомотив 1929 Сф - Славия 1913 19.30
Берое СЗ - Септември Сф 19.30
Добруджа 1919 Дч - Ботев Вр 19.30
Монтана 1921 - Спартак 1918 Вн 19.30

XXXVII кръг
Група В – VII кръг втора фаза
22.05/петък/ Септември Сф - Добруджа 1919 Дч 18.00
Спартак 1918 Вн - Локомотив 1929 Сф 18.00
Ботев Вр - Берое СЗ 18.00
Славия 1913 - Монтана 1921 18.00

Приема предложената програма от 30-ти до 34-ти кръг на ВПФЛ/Mr Bit/, както следва:

XXX кръг
24.04 /петък/ Янтра 2019 Гб - Спартак Пл 17.00
25.04/събота/ Миньор Пк - Локомотив ГО 17.00
Севлиево - Вихрен Санд. 17.00
Марек 1915 - Беласица Пч 17.00
Етър ВТ - Пирин 22 Бл 17.00
26.04/неделя/ Спортист 2009 Св - Дунав от Русе 15.00
Фратрия Бенк. - ЦСКА II Сф 17.00
27.04/понеделник/ Хебър 1918 Пз - Черноморец 1919 Бс 18.30
Лудогорец 1945 II Рз - Почива


XXXI кръг
02.05/събота/ Пирин 22 Бл - Марек 1915 18.00
Беласица Пч - Спортист 2009 Св 18.00
Дунав от Русе - Севлиево 18.00
Спартак Пл - Миньор Пк 18.00
03.05/неделя/ Черноморец 1919 Бс - Етър ВТ 18.00
04.05/понеделник/ Вихрен Санд. - Фратрия Бенк. 17.45
ЦСКА II Сф - Янтра 2019 Гб 18.00
Хебър 1918 Пз - Лудогорец 1945 II Рз 18.30
Локомотив ГО - Почива

XXXII кръг
10.05/неделя/ Етър ВТ - Хебър 1918 Пз 18.30
11.05/понеделник/ Янтра 2019 Гб - Вихрен Санд. 17.45
Лудогорец 1945 II Рз - Локомотив ГО 18.00
Миньор Пк - ЦСКА II Сф 18.00
Севлиево - Беласица Пч 18.00
Спортист 2009 Св - Пирин 22 Бл 18.00
Марек 1915 - Черноморец 1919 Бс 18.00
Фратрия Бенк. - Дунав от Русе 20.15
Спартак Пл - Почива

XXXIII кръг
15.05 /петък/ Хебър 1918 Пз - Марек 1915 18.00
Черноморец 1919 Бс - Спортист 2009 Св 18.00
Етър ВТ - Лудогорец 1945 II Рз 18.00
Пирин 22 Бл - Севлиево 18.00
Беласица Пч - Фратрия Бенк. 18.00
Дунав от Русе - Янтра 2019 Гб 18.00
Спартак Пл - Локомотив ГО 18.00
Вихрен Санд. - Миньор Пк 18.00
ЦСКА II Сф - Почива

XXXIV кръг
23.05 /събота/ Лудогорец 1945 II Рз - Спартак Пл 18.00
Локомотив ГО - ЦСКА II Сф 18.00
Миньор Пк - Дунав от Русе 18.00
Янтра 2019 Гб - Беласица Пч 18.00
Фратрия Бенк. - Пирин 22 Бл 18.00
Севлиево - Черноморец 1919 Бс 18.00
Спортист 2009 Св - Хебър 1918 Пз 18.00
Марек 1915 - Етър ВТ 18.00
Вихрен Санд. - Почива


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кенефбетлига

    1 1 Отговор
    Пропуснали да и резултатите да обявят от спортно техническата комисия на БФС, освен програмата.

    Коментиран от #2

    17:08 18.04.2026

  • 2 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кенефбетлига":

    Ти Сигорно си Припознат Глиган.Когато вие Припознатите не сте фактор винаги търсите причини да омаскарите първенството.Но когато се борихте за шампиони със ГлиГанчо пеехте друга песен .

    09:17 19.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове