Ново правило тласка ЦСКА към млади български футболисти

Сериозна промяна в наредбата на Първа лига одобриха вчера клубовете преди жребия за втората фаза от шампионата. През следващия сезон ще бъде задължително отборите да започват с един българин, роден след 1 януари 2003 г., в титулярния състав – т.е. да бъде под 23 години. В същото време се запазва и правило „4“ за четирима родни футболисти, които трябва да стартират, със задължително присъствие на един до 21 г. в групата за мача. Той трябва да играе минимум 45 минути, пише "Тема спорт".

Клубовете, които плащат, за да се освободят от правило „4“, няма да могат да заобиколят новата наредба и ще е задължително да имат поне един български играч под 23 години в титулярните 11. Предстоящата кампания (2026/27) ще бъде използвана като междинна, а от сезон 2027/28 отборите ще бъдат задължени да включват поне един роден футболист до 21 години в стартовите си състави.

Новото правило ще се отрази на селекционните планове на ЦСКА. Армейците имат намерение да привлекат водещи български футболисти през лятото, а с оглед на предстоящите промени ще форсират тези планове. В момента в първия отбор има само двама играчи, които отговарят на споменатите по-горе изисквания – Теодор Иванов (р. 13.03.2004) и Петко Панайотов (р. 20.07.2025). ЦСКА със сигурност ще привлече през лятото поне още един млад роден играч, който да бъде сериозна опция за титулярните 11. Това ще се случи още в началото на юни, за да може въпросният футболист да е на линия за старта на сезона. На челни места в трансферния списък на ЦСКА са крилата Севи Идриз от Локо Пд и Кристиян Балов от Славия, но армейците следят изкъсо и други младежки национали.