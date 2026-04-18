Ново правило тласка ЦСКА към млади български футболисти

Ново правило тласка ЦСКА към млади български футболисти

18 Април, 2026 15:49 1 273 4

В момента в първия отбор има само двама играчи, които отговарят на въпросните изисквания

Ново правило тласка ЦСКА към млади български футболисти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозна промяна в наредбата на Първа лига одобриха вчера клубовете преди жребия за втората фаза от шампионата. През следващия сезон ще бъде задължително отборите да започват с един българин, роден след 1 януари 2003 г., в титулярния състав – т.е. да бъде под 23 години. В същото време се запазва и правило „4“ за четирима родни футболисти, които трябва да стартират, със задължително присъствие на един до 21 г. в групата за мача. Той трябва да играе минимум 45 минути, пише "Тема спорт".

Клубовете, които плащат, за да се освободят от правило „4“, няма да могат да заобиколят новата наредба и ще е задължително да имат поне един български играч под 23 години в титулярните 11. Предстоящата кампания (2026/27) ще бъде използвана като междинна, а от сезон 2027/28 отборите ще бъдат задължени да включват поне един роден футболист до 21 години в стартовите си състави.

Новото правило ще се отрази на селекционните планове на ЦСКА. Армейците имат намерение да привлекат водещи български футболисти през лятото, а с оглед на предстоящите промени ще форсират тези планове. В момента в първия отбор има само двама играчи, които отговарят на споменатите по-горе изисквания – Теодор Иванов (р. 13.03.2004) и Петко Панайотов (р. 20.07.2025). ЦСКА със сигурност ще привлече през лятото поне още един млад роден играч, който да бъде сериозна опция за титулярните 11. Това ще се случи още в началото на юни, за да може въпросният футболист да е на линия за старта на сезона. На челни места в трансферния списък на ЦСКА са крилата Севи Идриз от Локо Пд и Кристиян Балов от Славия, но армейците следят изкъсо и други младежки национали.


    Задължително условие трябва да се въведе по осем български футболисти да играят и само след пет години ще има положителен резултат най-вече в националните гарнитури ,а не като сега на 17 ,18 годишните им режат крилата и приключват с футбола още в юношеските формаций за да могат да си изперат мръсните пари собствениците на клубовете .

    16:10 18.04.2026

  • 2 Има стадион...

    ...няма свой отбор? Що е то? Ами...припок!!! ;)

    16:12 18.04.2026

  • 3 МисиркоФ

    Петко Панайотов (р. 20.07.2025). уаууу, от бебета ги вземат .....................

    16:33 18.04.2026

    До коментар #2 от "Има стадион...":

    У наше село на стадиона имаме КОЗИРКА от слама.
    Подаряваме я.
    Но внимавайте със сламата.

    17:30 18.04.2026

