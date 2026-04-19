Бившият директор и главен мениджър на Левски Андрей Желязков даде интервю пред „Тема Спорт“, в което коментира битката за титлата и дали сините могат да се чувстват спокойни за спечелването ѝ. Легендата на Славия сподели очакванията си за задаващите се плейофи. Той посочи и основният проблем в българския футбол.

Г-н Желязков, Лудогорец загуби от Арда и разликата с Левски остава десет точки. Има ли какво да обърне нещата за сините по пътя към титлата?

Мисля, че вече няма какво да се обърка за Левски. Разликата от десет точки е много голяма. Предстоят още шест мача в плейофите и според мен няма отбор в тази четворка, който да спечели всичките си двубои. Като имаме предвид, че Лудогорец и ЦСКА се изправят и в полуфиналите за купата. Това няма как да не окаже влияние и ще бъде от плюс за Левски.

Как ви се видя изминалото вечно дерби, в което не бе излъчен победител?

Нищо впечатляващо не се видя. Дори след първото полувреме не се очакваха голове, но в края на мача се получи драма. Попаденията дори бяха еднотипни. Закономерно равенство. Този двубой ни предложи много битка.

Хулио Веласкес е обвиняван за страхлив подход в дербитата. Как ще коментирате това твърдение?

Беше затворил подстъпите към вратата на Вуцов. Много отбори подхождат по този начин. Левски беше напът да спечели дербито, ако не беше това заспиване на няколко играчи в последните минути. Мислеха, че мачът е свършил и бяха сигурни, че са победители. Смятам, че Веласкес проведе добре мача на база на това, с което разполага. Сега очакваме нови мачове и съм сигурен, че ще бъдат по-интересни. Плюс това и Майкон се завръща след двата двубоя наказание.

Евертон е играчът, който изпъкна през този сезон за Левски, но като че ли в мачовете срещу по-силните отбори се скрива. Съгласни ли сте с това?

Моето виждане е, че Евертон по-скоро е скрит нападател. Най-добър е, когато бъде зад тарана. Особено, когато Мустафа Сангаре е на терена и му отваря пространства. Най-точният пример е двубоят с Локомотив София на „Герена“. Бала е фин футболист и не е много ефективен, когато противниковите играчи действат затворено и по-твърдо. Малко са тези в българското първенство. Бих посочил също и Петар Станич от Лудогорец. Сърбинът е играч от европейска класа. Дано като излезе в чужбина да стане от световна, както се случи с Игор Тиаго (смее се). Но да се върнем към Левски. При наличието на нападател Евертон ще бъде много повече полезен, защото има нюх към гола. Но я няма тази мощ. А когато му се откриват пространства е в свои води. Неслучайно вкара толкова попадения през този сезон. Виждате колко мача реши. Да не го критикуваме толкова много.

В България все пак сме свикнали да критикуваме…

Много сме добри в това и понякога дори убиваме треньорите. Когато се загуби един мач и започваме. Това е футболът. В края се тегли чертата и се правят изводите. Толкова много го критикуваха Илиан Илиев, но виждате колко младежки национали и такива за мъжкия отбор даде. Извинявайте много, но трябва повече уважение към българските треньори. Материалът, с който разполагат не е много голям и за мен извличат максимума. Зависи какво се иска от наставниците. Защото резултати не може да очакваш с голямо текучество на играчи. Ръководителите трябва трезво да преценят с какво се разполага и как работи треньора.

Липсва ли Мустафа Сангаре на Левски?

Много липсва. Той е типичен централен нападател, боец. Да, техниката му не е отлична, но открива доста пространства. Работи постоянно и в двете фази, докато има сили. Това е съвременният футболист. Важен играч за Левски. Както казах, Сангаре ще освободи Бала и тогава отборът излгежда по друг начин. Има по-голяма мощ напред, а сега се разчита повече на комбинации.

Как ви се вижда ситуацията във втората плейофна четворка?

И там предстоят много интересни мачове. Все пак ще има още две пловдивски дербита. Прави ми впечатление добрата селекция в Ботев. Ако си запазят отбора, през следващия сезон ще се изкачат нагоре в таблицата. Силни изяви има и Локомотив. Не трябва да се отписва и Черно море. Добри отбори са в тази група, но трябва да помислим върху друго – базите и децата.

Как може да се реши този проблем, след като от дълго време се говори, а реално няма действия?

С какво ще привлечем децата да тренират? В момента с нищо.

Дори ги отвращаваме с обстановката и състоянието на стадионите. Трябва да си оправим съоръженията. С извинение, но няма къде да отидеш до тоалетна. Трябват ни малки стадиони, а не грандомански. Кой ще ги пълни? Направиха се пловдивските, на Лудогорец е прекрасен, предстои този на ЦСКА да се открие, в Стара Загора му трябва малко да се оправи и нещата ще се случат. Навремето от 30-35 000 души на трибуните се свиха до 4-5000 сега. Но е необходимо и с игра да се привлекат хората. С удоволствие да отидеш на стадиона, а не насила.

Какво се обърка за Славия, че не попадна във втората четворка?

Обърка се това, че не победи Монтана. Първо трябва да се отбележи, че Славия стартира шампионата много зле. После имаше треньорска смяна и пет-шест двубоя се забеляза прогрес. Но след това нещата горе-долу се върнаха в старото русло, въпреки че отборът се представи добре. Чисто и просто с едно спечелване на мача с Монтана белите щяха да влязат във втората четворка. Сега за няколко отбора плейофите ще са поле за обиграване на отборите си за следващия сезон, а в Славия има много талантливи играчи, които да растат в тези мачове.

Автор: Мартин Владимиров