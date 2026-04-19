Байерн спечели титлата в Бундеслигата за 35-и път

Четири кръга преди края на германското футболно първенство Байерн (Мюнхен) е шампион за 35-и път и това се случи след днешната убедителна победа с 4:2 у дома над Щутгарт. Така баварците събират 79 точки и водят с 15 пред Борусия (Дортмунд), който можеше да отложи празниците с още седмица, ако вчера беше спечелил при визитата на Хофенхайм, предаде БТА.

Байерн (Мюнхен) защитава миналогодишната титла по доста убедителен начин, след като записа днес своята 25-а победа от 30 мача и вкара до момента 109 гола. Гостите от Щутгарт след поражението остават на 4-о място с 56 точки, изпреварени от РБ Лайпциг, който вече е 3-и.

А гостите откриха резултата още в 21-ата минута чрез Крис Фюрих, който пое хубав пас от Ел Ханус, напредна и стреля ниско по земята, за да прати топката във вратата на Ян Урбих.

Но Байерн отговори с три гола в рамките на шест минути и обърна развоя от 31-ата до 37-ата минути с голове на Рафаел Герейро, Николас Джаксън и Алфонсо Дейвис. Герейро изравни след като пое от въздуха пас на Джамал Мусиала, а топката се отби в страничната греда и влезе в мрежата.

Луис Диас пък центрира на Джаксън за 2:1, като топката млезе толкова близо до гредата долу, че вратарят Александър Нюбел нямаие какво да направи. Алфонсо Дейвис с глава вкара за 3:1, а още преди да завърши първото полувреме Мусиала можеше да направи 4:1. Изстрелът му в добавеното време на първото полувреме се отби в гредата и излезе в аут.

Но в 52-ата минута Хари Кейн вкара четвъртия гол, който е и негов 32-и през сезона. След това Байерн намали значително оборотите, явно с мисълта за полуфинала в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен през седмицата. Въпреки това Майкъл Олисе на два пъти пропусна да увеличи преднината на тима от Мюнхен.

Гостите също имаха две възможности, като от втората успяха да намалят. Чема Андерс вкара много красиво попълнение, изпращайки от воле топката под гредата за 2:4 минута преди края на редовното време.