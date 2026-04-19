Расистки и дискриминационни коментари бяха отправени срещу първата жена-треньор в Бундеслигата

19 Април, 2026 19:15

Самата треньорка каза, че подобни неща не я притесняват и тя се старае да си върши работата професионално

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският футболен съюз (ГФС) осъди расистките и дискриминационни забележки, които бяха отправени в различни страници в социалните мрежи срещу Мари-Луизе Ета – първата жена, която стана треньор на мъжки тим от Бундеслигата. Ета вчера дебютира начело на Унион (Берлин) с домакинско поражение от Волфсбург, а самото назначение беше широко отразено в целия свят, предаде БТА.

„Коментарите са неприемливи. Те не са насочени единствено към един човек, а поставят под въпрос ценности, които са от основно значение за нашия спорт: уважение, справедливост и равенство“, заяви вицепрезидентът на ГФС Селия Шашич пред новинарския портал t-online днес.

Но въпреки че на стадиона на Унион – „Старото лесничейство“ в квартал Кьопеник излизането ѝ от тунела беше посрещнато с бурни овации и аплодисмени, тя продължи да получава коментари, изпълнени с омраза, в социалните медии след мача. Клубът ѝ беше принуден да отговори директно на някои от тях, което Шашич каза, че е „абсолютно правилното действие“.

Тя заяви, че федерацията е готова да се справи с тази вълна на омраза и подобни послания срещу Ета по време на срещите. Шашич каза, че ГФС има своите лостове и ако е небоходимо, ще препрати тези съобщения до прокуратурата.

„Като унифицирано правило за всички, ГФС следи много внимателно всеки мач, когато става дума за дискриминация или неподходящо поведение. Налагаме нулева толерантност към сексистки или дискриминационни инциденти“, каза още тя.

Самата треньорка каза, че подобни неща не я притесняват и тя се старае да си върши работата професионално. „Това поведение говори повече за хората, които публикуват такива неща, отколкото за хората, към които са насочени“, заяви треньорката на берлинския тим.

Присъствието ѝ вчера се оказа по-важно от самия мач, в който гостите от Волфсбург си тръгнаха с точките и надеждата, че ще оцелеят при най-добрите.

„Революция в Бундеслигата: Мари-Луиз Ета дебютира като треньор на Унион Берлин“, написа аржентинското популярно издание „Оле“ и то в материала си за дербито Бока Хуниорс – Ривър Плейт, добаяйки го като препратка. „Исторически ден за германския футбол“.

А треньорката беше следвана плътно от тълпа фотографи, когато отиде да даде първото си интервю след мач за оператора, притежаващ правата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенка

    13 9 Отговор
    Маце ходи готви, щото нерезите трябва да плюскат.

    19:17 19.04.2026

  • 2 авантгард

    15 4 Отговор
    Бе много важно, голям проблем, плаща се на свършена работа.
    Който плаща той решава кого да сложи.
    Ритнитопковци празноглави...

    19:19 19.04.2026

  • 3 Боби

    3 4 Отговор
    Плювате ли? Плювате. Аман от разбирачи.

    19:33 19.04.2026

  • 4 Серсемин

    11 1 Отговор
    А имаше времена когато Гочето Василев беше там треньор и май играха финал за купата. А дали и не спечелиха? Забрайх.

    19:35 19.04.2026

  • 5 Как

    12 2 Отговор
    расистки? Да не е н.гърка? Много интересно. Жените и вечните им оправдания за не.кадърността им.

    19:41 19.04.2026

  • 6 какви расистки обиди

    8 0 Отговор
    да не са и казали че е бяла?

    20:51 19.04.2026

