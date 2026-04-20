Звездите на Байерн Мюнхен смятат, че манталитетът им на победители ги е направил шампиони

Звездите на Байерн Мюнхен заявиха, че засиленият шампионски манталитет, който притежават, е бил ключовият фактор за запазването на титлата в Бундеслигата четири кръга преди края, а освен това и за счупването на рекорда з а най-много отбелязани голове в един сезон – 109 до момента

Домакинската победа с 4:2 над Щутгарт снощи подпечата втората поредна титла и общо 35-а в клубната история, като в първенството отборът загуби само един мач. Футболистите днес носеха специални тениски с изображение на какаду, което се превърна в официалния талисман на отбора, след като порцеланова версия беше открадната от ресторант по време на партито за титлата в Бундеслигата от миналия сезон.

Празненствата днес бяха малко по-сдържани, не само защото да бъдат първи в Германия вече е нещо обичайно за тях, но и заради предстоящите важни изпитания в други турнири в сгъстен график преди началото на Световното първенство през юни.

„Това е велик момент за нас“, каза плеймейкърът Джамал Мусиала пред DAZN. „Мисля, че още от първия приятелски мач през лятото си казахме, че трябва да направим крачка напред в психическата си настройка. Това е важен урок за нас и трябва да го пренесем и по-натък. Ще си направим истинско голямо парти след последния мач. Засега не е планирано много голям купон“, каза още Мусиала.

Капитанът на германския национален отбор Йошуа Кимих, който празнува своята 10-а титла с Байерн, каза: „Това е много специален момент за мене. Беше много, много добър сезон в Бундеслигата. Демонстрирахме начинът на игра, който ни дава увереност. Постоянни бяхме през тази година, а ние не сме постигали такава форма толкова често. Надявам се към тази титла да се прибавят още 10“.

Голмайсторът на отбора Хари Кейн пък каза от своя страна: „За нас това беше фантастичен сезон“, заяви голмайсторът на Бундеслигата, който днес увеличи личната си сметка. „Да завършим първенството по този начин, с толкова много отбелязани голове... заслугата е на момчетата... все още имаме за какво да се борим... но цялата тази упорита работа – това прави всичко това да си струва“.

Кейн, който води в класацията на голмайсторите с 32 гола, ще трябва да вкара девет пъти в оставащите мачове, ако иска да изравни рекорда на Роберт Левандовски от 41 гола в един сезон на Бундеслигата.

Но капитанът на Англия вече е на път да спечели трофея за голмайстор, а ако го направи, ще бъде първият играч, спечелил тази титла в първите си три сезона в Бундеслигата.