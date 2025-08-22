АЗ Алкмаар впечатлени: Чувахме феновете на Левски още при влизането на стадиона

От лагера на АЗ Алкмаар признаха, че са останали впечатлени от публиката на Левски по време на снощния първия плейоф за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Нидерландците спечелиха с 2:0 пред над 30 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски", информира БНР.

Реваншът е на 28 август.

"Чувахме феновете още при влизането на стадиона. Не очаквахме такова нещо. Все пак бяхме наясно, че те са сменили стадиона с по-голям и бяхме подготвени за подобна обстановка. Тази атмосфера оказва влияние на всеки спортист. Изиграхме мача много зряло. Беше страхотна вечер за нас", коментира халфът Пеер Коопмейнерс.

"Този мач ни донесе нов безценен опит, както повечето гостувания в Европа. Такива срещи дават и нещо допълнително като атмосфера. Да, беше страхотна, но аз не позволих да ми повлияе. Малко или много успях да се изключа от външните фактори", заяви капитанът Джорди Класи.

Старши треньорът Маартен Мартенс каза, е очаквал подобна атмосфера, но е доволен, че отборът му е показал качествата си и е взел добър аванс.

"Борихме се здраво, показахме качествата си в много нажежена обстановка. Запазихме спокойствие, постигнахме добър резултат, който ни дава отлична стартова позиция преди реванша", коментира Мартенс.