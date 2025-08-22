Новини
Спорт »
Световен футбол »
АЗ Алкмаар впечатлени: Чувахме феновете на Левски още при влизането на стадиона

АЗ Алкмаар впечатлени: Чувахме феновете на Левски още при влизането на стадиона

22 Август, 2025 19:04 599 2

  • аз алкмаар-
  • публиката -
  • левски -
  • плейоф -
  • лигата на конференциите-
  • зрители-
  • стадион васил левски-
  • фенове

Не очаквахме такова нещо", споделиха от нидерландския клуб

АЗ Алкмаар впечатлени: Чувахме феновете на Левски още при влизането на стадиона - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

От лагера на АЗ Алкмаар признаха, че са останали впечатлени от публиката на Левски по време на снощния първия плейоф за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Нидерландците спечелиха с 2:0 пред над 30 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски", информира БНР.

Реваншът е на 28 август.

"Чувахме феновете още при влизането на стадиона. Не очаквахме такова нещо. Все пак бяхме наясно, че те са сменили стадиона с по-голям и бяхме подготвени за подобна обстановка. Тази атмосфера оказва влияние на всеки спортист. Изиграхме мача много зряло. Беше страхотна вечер за нас", коментира халфът Пеер Коопмейнерс.

"Този мач ни донесе нов безценен опит, както повечето гостувания в Европа. Такива срещи дават и нещо допълнително като атмосфера. Да, беше страхотна, но аз не позволих да ми повлияе. Малко или много успях да се изключа от външните фактори", заяви капитанът Джорди Класи.

Старши треньорът Маартен Мартенс каза, е очаквал подобна атмосфера, но е доволен, че отборът му е показал качествата си и е взел добър аванс.

"Борихме се здраво, показахме качествата си в много нажежена обстановка. Запазихме спокойствие, постигнахме добър резултат, който ни дава отлична стартова позиция преди реванша", коментира Мартенс.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЖАЛКА КАРТИНКА

    0 1 Отговор
    😥😂😂😂🤣🤣😂🤣🤣🤣
    КОЛКО ПОДУЯНСКА МЪКА ИМА НА ТОЗИ СВЯТ

    19:43 22.08.2025

  • 2 СинСеляк

    0 1 Отговор
    и от индиянците на терена ....

    19:51 22.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ