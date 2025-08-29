Новини
Кристъл Палас срещу АЗ Алкмаар – гвоздеят на жребия в Лигата на конференциите

29 Август, 2025

Българският национален вратар Димитър Митов и неговият Абърдийн ще се изправят срещу Шахтьор Донецк

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващи футболни емоции очакват феновете на Лигата на конференциите, след като днешният жребий в Монако определи някои от най-интересните сблъсъци в основната фаза на турнира.

Английският носител на FA Cup – Кристъл Палас, ще премери сили с амбициозния нидерландски тим АЗ Алкмаар, който само преди дни елиминира Левски София и показа, че е готов за нови подвизи на европейската сцена.

Освен този интригуващ двубой, италианският гранд Фиорентина ще гостува на германския Майнц в друг ключов мач, който със сигурност ще привлече вниманието на футболните запалянковци.

АЗ Алкмаар ще играе със словашкия Слован Братислава, полския Ягелония, косовския Дрита, кипърския АЕК Ларнака и ирландския Шелбърн. Всеки един от тези отбори ще се стреми да изненада фаворитите и да се пребори за място в следващата фаза.

Междувременно, полският Ракув Ченстохова, който отстрани Арда Кърджали, ще се изправи срещу Рапид Виена, Спарта Прага, Сигма Оломоуц, кипърския Омония, босненския Зрински Мостар и румънския Университатя Крайова – група, която обещава оспорвани битки и непредвидими резултати.

Българският национален вратар Димитър Митов и неговият Абърдийн ще се изправят срещу Шахтьор Донецк, Спарта Прага, Страсбург, АЕК Атина, АЕК Ларнака и арменския Ноа – истинско изпитание за шотландския тим.

Любопитен факт е, че жребият на Шкендия, която отпадна от Лудогорец в плейофите за Лига Европа, почти напълно съвпада с този на АЗ Алкмаар. Единствената разлика е във втория поставен отбор – докато АЗ ще се изправи срещу Кристъл Палас, Шкендия ще премери сили с испанския Райо Валекано.

В основната фаза на Лигата на конференциите всеки отбор ще изиграе по шест срещи – три у дома и три като гост. Футболните битки стартират на 2 октомври, а последните мачове ще се проведат на 18 декември, когато ще станат ясни и участниците в елиминационната фаза.


