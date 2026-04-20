Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Други спортове »
Петър Стойчев номер 1 по преференции в Смолян – рекорден вот за бившия плувец

20 Април, 2026 18:45 2 535 17

  • петър стойчев-
  • избори смолян-
  • преференции-
  • прогресивна българия-
  • румен радев-
  • резултати-
  • народно събрание-
  • политика-
  • шампион-
  • гласове

Очаква се неговото присъствие в парламента да донесе нова енергия и свежи идеи за развитието на региона

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Смолян се превърна в арена на впечатляваща изборна победа за Петър Стойчев, който безапелационно спечели сърцата на избирателите в региона. Известният спортист и водач на листата на „Прогресивна България“ събра внушителните 3193 преференциални гласа по време на изборите за 52-рото Народно събрание, проведени в неделя.

Този резултат не е изненада за местните жители, които отдавна подкрепят Стойчев заради неговата отдаденост и активна гражданска позиция. Със своята харизма и последователност, той се утвърди като безспорен фаворит сред кандидатите в Смолян.

Партията „Прогресивна България“ също отбеляза значителен успех в областта, като спечели доверието на 24 429 избиратели – това представлява почти половината от всички подадени гласове в региона (49,015%). На национално ниво формацията, оглавявана от Румен Радев, затвърди лидерската си позиция с 1 444 924 гласа, което се равнява на 44,594% от вота в цялата страна.

Изборните резултати в Смолян ясно показват, че Петър Стойчев не само е шампион в басейна, но и на политическата сцена, където доверието на хората е най-ценният медал.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    14 14 Отговор
    Спиртисти,певачки и чалги шъ упраят България

    Коментиран от #3

    18:48 20.04.2026

  • 2 тия същите помаци

    10 10 Отговор
    14-ти век първи продадоха родината си и сложиха феса. Майцепродавството е в кръвта на противните ахряни.

    Коментиран от #4

    18:59 20.04.2026

  • 3 Ленин

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Дай им шанс! С бивши куртизанки, наконтени кумундета и освинени каратисти работите не потръгнаха.
    Ако и с тия не стане, все някой говедар ще вържем.

    19:02 20.04.2026

  • 4 Смешен плач

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "тия същите помаци":

    Идиот този мъж няма нищо общо с помаците и не говори измислици.
    В Родопите има много българи които са по големи българи от софийските 10 пъти

    Коментиран от #6, #9

    19:07 20.04.2026

  • 5 Няма да слушаме Меркел

    6 10 Отговор
    С фатмаци и спортисти начело на държавата, няма как да не цъфнем и вържем.

    Коментиран от #17

    19:12 20.04.2026

  • 6 Дзак

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Смешен плач":

    Защо пък точно със Софийските се сравняват?

    Коментиран от #7, #8

    19:16 20.04.2026

  • 7 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Интересно по какво се познават повече и по-малко Българите?

    19:18 20.04.2026

  • 8 Защото

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Никой не ги закача, но не успяват да си надмогнат провинциалните комплекси! Ние в София ги приемаме, но те не могат да се приемат!

    19:20 20.04.2026

  • 9 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Смешен плач":

    Поредна опити за интриги!

    19:28 20.04.2026

  • 10 Дзак

    5 3 Отговор
    Дано са справят.

    19:29 20.04.2026

  • 11 Василев

    9 5 Отговор
    Всички истински българи са с Радев

    19:32 20.04.2026

  • 12 Влюбена

    1 5 Отговор
    Съм в Стойчев!

    Коментиран от #15

    19:36 20.04.2026

  • 13 Сменил се модела... ХАХА!

    9 0 Отговор
    Олигарсите остават, схемите остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!

    19:50 20.04.2026

  • 14 хмммм

    3 0 Отговор
    Той от Смолян ли е изобщо тоя?

    19:56 20.04.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Влюбена":

    Може да си търси експерт! Факти.бг разполага с такъв!

    20:00 20.04.2026

  • 16 Жоро

    2 0 Отговор
    От мен ,ПОЗДРАВЛЕНИЯ .👍

    20:51 20.04.2026

  • 17 Фамозна фатмак победа

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Няма да слушаме Меркел":

    Излиза, че военните, полицаите и спортистите са най-умните и достойни да управляват местната не доразвита общност;)

    23:05 20.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове