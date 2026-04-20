Петър Стойчев номер 1 по преференции в Смолян – рекорден вот за бившия плувец

Смолян се превърна в арена на впечатляваща изборна победа за Петър Стойчев, който безапелационно спечели сърцата на избирателите в региона. Известният спортист и водач на листата на „Прогресивна България“ събра внушителните 3193 преференциални гласа по време на изборите за 52-рото Народно събрание, проведени в неделя.
Този резултат не е изненада за местните жители, които отдавна подкрепят Стойчев заради неговата отдаденост и активна гражданска позиция. Със своята харизма и последователност, той се утвърди като безспорен фаворит сред кандидатите в Смолян.
Партията „Прогресивна България“ също отбеляза значителен успех в областта, като спечели доверието на 24 429 избиратели – това представлява почти половината от всички подадени гласове в региона (49,015%). На национално ниво формацията, оглавявана от Румен Радев, затвърди лидерската си позиция с 1 444 924 гласа, което се равнява на 44,594% от вота в цялата страна.
Изборните резултати в Смолян ясно показват, че Петър Стойчев не само е шампион в басейна, но и на политическата сцена, където доверието на хората е най-ценният медал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #3
18:48 20.04.2026
2 тия същите помаци
Коментиран от #4
18:59 20.04.2026
3 Ленин
До коментар #1 от "Сталин":Дай им шанс! С бивши куртизанки, наконтени кумундета и освинени каратисти работите не потръгнаха.
Ако и с тия не стане, все някой говедар ще вържем.
19:02 20.04.2026
4 Смешен плач
До коментар #2 от "тия същите помаци":Идиот този мъж няма нищо общо с помаците и не говори измислици.
В Родопите има много българи които са по големи българи от софийските 10 пъти
Коментиран от #6, #9
19:07 20.04.2026
5 Няма да слушаме Меркел
Коментиран от #17
19:12 20.04.2026
6 Дзак
До коментар #4 от "Смешен плач":Защо пък точно със Софийските се сравняват?
Коментиран от #7, #8
19:16 20.04.2026
7 Анонимен
До коментар #6 от "Дзак":Интересно по какво се познават повече и по-малко Българите?
19:18 20.04.2026
8 Защото
До коментар #6 от "Дзак":Никой не ги закача, но не успяват да си надмогнат провинциалните комплекси! Ние в София ги приемаме, но те не могат да се приемат!
19:20 20.04.2026
9 Анонимен
До коментар #4 от "Смешен плач":Поредна опити за интриги!
19:28 20.04.2026
12 Влюбена
13 Сменил се модела... ХАХА!
И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!
19:50 20.04.2026
15 Дзак
До коментар #12 от "Влюбена":Може да си търси експерт! Факти.бг разполага с такъв!
20:00 20.04.2026
17 Фамозна фатмак победа
До коментар #5 от "Няма да слушаме Меркел":Излиза, че военните, полицаите и спортистите са най-умните и достойни да управляват местната не доразвита общност;)
23:05 20.04.2026