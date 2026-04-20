Петър Стойчев номер 1 по преференции в Смолян – рекорден вот за бившия плувец

Смолян се превърна в арена на впечатляваща изборна победа за Петър Стойчев, който безапелационно спечели сърцата на избирателите в региона. Известният спортист и водач на листата на „Прогресивна България“ събра внушителните 3193 преференциални гласа по време на изборите за 52-рото Народно събрание, проведени в неделя.

Този резултат не е изненада за местните жители, които отдавна подкрепят Стойчев заради неговата отдаденост и активна гражданска позиция. Със своята харизма и последователност, той се утвърди като безспорен фаворит сред кандидатите в Смолян.

Партията „Прогресивна България“ също отбеляза значителен успех в областта, като спечели доверието на 24 429 избиратели – това представлява почти половината от всички подадени гласове в региона (49,015%). На национално ниво формацията, оглавявана от Румен Радев, затвърди лидерската си позиция с 1 444 924 гласа, което се равнява на 44,594% от вота в цялата страна.

Изборните резултати в Смолян ясно показват, че Петър Стойчев не само е шампион в басейна, но и на политическата сцена, където доверието на хората е най-ценният медал.