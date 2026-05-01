Новини
Спорт »
Бг футбол »
Септември и Монтана не излъчиха победител в Драгалевци

1 Май, 2026 19:33 479 0

Битката за оцеляване в Първа лига ще бъде ожесточена до последния кръг

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров

Септември София и Монтана си поделиха точките при резултат 1:1 в среща от 32-рия кръг на Първа лига. Двубоят бе част от втория плейофен кръг в групата на изпадащите.

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, като гостите от Монтана демонстрираха по-остра игра в атака. Защитникът Димитър Буров бе близо до откриване на резултата, но топката срещна напречната греда и остави вратаря на Септември безпомощен, но с късмет.

След почивката домакините от София излязоха по-мотивирани и в 59-ата минута Никола Фонтен се възползва от разбъркване в наказателното поле, за да даде преднина на Септември. Радостта на столичани обаче не трая дълго. Монтана натисна газта и в 82-ата минута получи право да изпълни дузпа, която Борис Димитров хладнокръвно реализира за крайното 1:1.

Това равенство е трето поред за Септември в шампионата и четвърто в последните пет срещи, което временно ги задържа на 12-о място в класирането, само на точка пред Спартак (Варна). Монтана, от своя страна, записа деветото си реми за сезона, но остава на дъното на таблицата, изоставайки с пет точки от преките си конкуренти Добруджа и Берое, които имат и мач по-малко.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове