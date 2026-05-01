Септември и Монтана не излъчиха победител в Драгалевци

Септември София и Монтана си поделиха точките при резултат 1:1 в среща от 32-рия кръг на Първа лига. Двубоят бе част от втория плейофен кръг в групата на изпадащите.

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, като гостите от Монтана демонстрираха по-остра игра в атака. Защитникът Димитър Буров бе близо до откриване на резултата, но топката срещна напречната греда и остави вратаря на Септември безпомощен, но с късмет.

След почивката домакините от София излязоха по-мотивирани и в 59-ата минута Никола Фонтен се възползва от разбъркване в наказателното поле, за да даде преднина на Септември. Радостта на столичани обаче не трая дълго. Монтана натисна газта и в 82-ата минута получи право да изпълни дузпа, която Борис Димитров хладнокръвно реализира за крайното 1:1.

Това равенство е трето поред за Септември в шампионата и четвърто в последните пет срещи, което временно ги задържа на 12-о място в класирането, само на точка пред Спартак (Варна). Монтана, от своя страна, записа деветото си реми за сезона, но остава на дъното на таблицата, изоставайки с пет точки от преките си конкуренти Добруджа и Берое, които имат и мач по-малко.