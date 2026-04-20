Владимир Николов лидер по преференции в Пловдив

Легендарният волейболист и бивш капитан на националния отбор на България Владимир Николов се превърна в абсолютен фаворит сред избирателите на последните парламентарни избори в Пловдив, сочат почти окончателните резултати на Централната избирателна комисия.
С впечатляващите 12 018 преференции, Владо Николов буквално обра вота на пловдивчани. От тях 8463 гласа са дадени лично от гражданите, а още 3555 са събрани благодарение на лидерската му позиция в листата на „Прогресивна България“. Този резултат го превръща в най-предпочитания кандидат в региона и ясно показва доверието, което хората му гласуват.
Не е изненада, че името на Николов се спряга като основен кандидат за поста министър на младежта и спорта в евентуалното бъдещо правителство на „Прогресивна България“. С богатата си спортна биография – включително титла от Шампионската лига с френския „Тур“ през 2006 година и роля на съпредседател на ВК „Левски София“ – той е символ на успех и отдаденост в българския спорт.
В надпреварата за доверието на пловдивчани се отличи и друг спортен титан – Йордан Йовчев. Легендата на българската гимнастика и участник в шест Олимпийски игри зае второто място в областта с 2841 гласа, също от листата на „Прогресивна България“.
