Владимир Николов лидер по преференции в Пловдив

20 Април, 2026 19:24 2 518 21

Бившият волейболист е спряган за новия спортен министър

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарният волейболист и бивш капитан на националния отбор на България Владимир Николов се превърна в абсолютен фаворит сред избирателите на последните парламентарни избори в Пловдив, сочат почти окончателните резултати на Централната избирателна комисия.

С впечатляващите 12 018 преференции, Владо Николов буквално обра вота на пловдивчани. От тях 8463 гласа са дадени лично от гражданите, а още 3555 са събрани благодарение на лидерската му позиция в листата на „Прогресивна България“. Този резултат го превръща в най-предпочитания кандидат в региона и ясно показва доверието, което хората му гласуват.

Не е изненада, че името на Николов се спряга като основен кандидат за поста министър на младежта и спорта в евентуалното бъдещо правителство на „Прогресивна България“. С богатата си спортна биография – включително титла от Шампионската лига с френския „Тур“ през 2006 година и роля на съпредседател на ВК „Левски София“ – той е символ на успех и отдаденост в българския спорт.

В надпреварата за доверието на пловдивчани се отличи и друг спортен титан – Йордан Йовчев. Легендата на българската гимнастика и участник в шест Олимпийски игри зае второто място в областта с 2841 гласа, също от листата на „Прогресивна България“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    34 1 Отговор
    А къде е депесарката Стефка Костадинова ?

    Коментиран от #8, #10

    19:26 20.04.2026

  • 2 Хм.....

    16 25 Отговор
    Тъпо е! Спортистите никога не са били достатъчно образовани! Чалгаджиите дори бяха по учени!

    Коментиран от #5

    19:27 20.04.2026

  • 3 бандата на гепи

    8 1 Отговор
    държи почти всички общини

    19:28 20.04.2026

  • 4 Няма да слушаме Меркел

    17 3 Отговор
    Нищо не може до спре вече България да стане икономически тигър, при този управленски капацитет който се задава.

    Коментиран от #15

    19:28 20.04.2026

  • 5 има много изключения

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хм.....":

    има и политици които не крадът

    19:29 20.04.2026

  • 6 си дзън

    13 8 Отговор
    Този Николов беше най-голямата будала в "Предатели". Един чистач му скри топката.
    Гооолям министър ке стане.

    Коментиран от #18

    19:31 20.04.2026

  • 7 Този е

    13 13 Отговор
    уникално тъп!

    Коментиран от #16

    19:33 20.04.2026

  • 8 При Цветанка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Андреепеевска!

    19:44 20.04.2026

  • 9 Леле

    9 8 Отговор
    Колко кухи глави имало в Пловдив, да дадеш спортист да управлява. Масажист като брата на Чарли (3ма мъже и половина) ще прави държавна политика.

    19:45 20.04.2026

  • 10 Дред

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Взела цели 48 гласа. И то в родния си град.

    19:46 20.04.2026

  • 11 така така

    9 4 Отговор
    Волейболиста. Знаят го че забива една топка и решили да пуснат.

    19:54 20.04.2026

  • 12 Браво владо

    5 3 Отговор
    Ти режеш гуми на автомобили пред къщата ти в Горна Малина НАЙ-ДОБРЕ.

    19:55 20.04.2026

  • 13 Сила

    7 6 Отговор
    Владко Тъпото ...кво повече !!?

    20:07 20.04.2026

  • 14 Още много от същото

    3 1 Отговор
    Олигарсите остават, схемите остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!

    20:21 20.04.2026

  • 15 Майтапиш се

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма да слушаме Меркел":

    нали 😂😂

    20:22 20.04.2026

  • 16 Този ли е Боташа,

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Този е":

    който щял да прави Пловдив морска столица?

    20:23 20.04.2026

  • 17 Още една

    3 1 Отговор
    Спортна легенда но селски тарukат... И кухо парчe

    21:20 20.04.2026

  • 18 Дрън Си

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Самият факт, че гледате това, пък и се възхищавате на чистача, показва АЙКЮ, колкото стайна температура! Ама, щом ви кефи, нема лошо! Гледайте чистача, пъ този ще гледа Министерство...
    ПС
    Лъжците са подли, внимавай с хората около Теб!

    21:21 20.04.2026

  • 19 Запознат

    3 1 Отговор
    Този е тъп на Гьон но пък е мазник и натегач ,
    Казвам го като почитател и от дълго време следящ волейбола.
    Радвайте му се
    И си попийва на всичко отгоре
    Поне ще осигури най накрая 6те си деца и няма да проси като цигане от Лоеният Любко

    22:20 20.04.2026

  • 20 Перо

    0 1 Отговор
    Това си е чиста покупка на гласове!

    Коментиран от #21

    23:53 20.04.2026

  • 21 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Слава Украина и президент Зеленски

    03:33 21.04.2026

