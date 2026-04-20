Барселона планира нов договор за Левандовски въпреки интереса от чужбина

Барселона е решена да задържи своята голяма звезда Роберт Левандовски и през следващия сезон. Каталунският гранд, под ръководството на президента Жоан Лапорта, обмисля да предложи удължаване на контракта на опитния нападател, който изтича това лято, разкрива журналистът Флориан Плетенберг.

Въпреки че официални разговори между двете страни все още не са започнали, в клуба се обсъжда възможността за намаляване на възнаграждението на 37-годишния поляк. Въпреки това, отношенията между Лапорта и агента на Левандовски – Пини Захави, са отлични, което се очаква да улесни постигането на споразумение по личните условия.

Междувременно, интересът към Левандовски не стихва. Американският Чикаго Файър вече е отправил атрактивна оферта, а клубове от Саудитска Арабия и два водещи европейски тима също следят ситуацията около нападателя.

През настоящия сезон Левандовски продължава да впечатлява с формата си, като е реализирал 17 попадения и е записал 3 асистенции в 40 срещи с екипа на Барса.