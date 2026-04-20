Барселона планира нов договор за Левандовски въпреки интереса от чужбина

20 Април, 2026 22:26 729 0

В клуба се обсъжда възможността за намаляване на възнаграждението му

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Барселона е решена да задържи своята голяма звезда Роберт Левандовски и през следващия сезон. Каталунският гранд, под ръководството на президента Жоан Лапорта, обмисля да предложи удължаване на контракта на опитния нападател, който изтича това лято, разкрива журналистът Флориан Плетенберг.

Въпреки че официални разговори между двете страни все още не са започнали, в клуба се обсъжда възможността за намаляване на възнаграждението на 37-годишния поляк. Въпреки това, отношенията между Лапорта и агента на Левандовски – Пини Захави, са отлични, което се очаква да улесни постигането на споразумение по личните условия.

Междувременно, интересът към Левандовски не стихва. Американският Чикаго Файър вече е отправил атрактивна оферта, а клубове от Саудитска Арабия и два водещи европейски тима също следят ситуацията около нападателя.

През настоящия сезон Левандовски продължава да впечатлява с формата си, като е реализирал 17 попадения и е записал 3 асистенции в 40 срещи с екипа на Барса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

