Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер категоричен: Бастони остава в Милано, слуховете за Барселона са безпочвени

20 Април, 2026 22:43 686 0

  • алесандро бастони-
  • интер-
  • барселона-
  • трансфер-
  • пиеро аузилио-
  • серия а-
  • футболни новини-
  • спорт-
  • милано-
  • защитник

Договорът на италианския национал с "нерадзурите" е валиден до лятото на 2028 година

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни медиите в Испания разпалено обсъждат евентуален трансфер на Алесандро Бастони от Интер към Барселона, но ръководството на "нерадзурите" бързо сложи точка на спекулациите. Спортният директор на гранда от Милано, Пиеро Аузилио, внесе яснота по темата в интервю за Sport.es, като подчерта, че към момента няма никакви индикации за раздяла с ключовия защитник.

"Бастони има действащ договор с Интер и не съществуват никакви сигнали, че може да напусне клуба," отсече Аузилио.

"Не знам какви слухове се разпространяват в Испания, но ние сме изключително доволни от неговото представяне. Вярваме, че Алесандро ще продължи да се развива и да носи още повече ползи за отбора. Ако някой наистина има интерес, телефоните ни са отворени – нека се свържат с нас, вместо да раздухват празни приказки", допълни още директорът.

През настоящия сезон 25-годишният Бастони се утвърди като един от стълбовете в защитата на Интер, записвайки 37 участия във всички турнири, в които реализира 2 попадения и подаде за още 6 гола.

Договорът на италианския национал с "нерадзурите" е валиден до лятото на 2028 година, а пазарната му стойност се оценява на внушителните 70 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове