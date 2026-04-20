Интер категоричен: Бастони остава в Милано, слуховете за Барселона са безпочвени

В последните дни медиите в Испания разпалено обсъждат евентуален трансфер на Алесандро Бастони от Интер към Барселона, но ръководството на "нерадзурите" бързо сложи точка на спекулациите. Спортният директор на гранда от Милано, Пиеро Аузилио, внесе яснота по темата в интервю за Sport.es, като подчерта, че към момента няма никакви индикации за раздяла с ключовия защитник.

"Бастони има действащ договор с Интер и не съществуват никакви сигнали, че може да напусне клуба," отсече Аузилио.

"Не знам какви слухове се разпространяват в Испания, но ние сме изключително доволни от неговото представяне. Вярваме, че Алесандро ще продължи да се развива и да носи още повече ползи за отбора. Ако някой наистина има интерес, телефоните ни са отворени – нека се свържат с нас, вместо да раздухват празни приказки", допълни още директорът.

През настоящия сезон 25-годишният Бастони се утвърди като един от стълбовете в защитата на Интер, записвайки 37 участия във всички турнири, в които реализира 2 попадения и подаде за още 6 гола.

Договорът на италианския национал с "нерадзурите" е валиден до лятото на 2028 година, а пазарната му стойност се оценява на внушителните 70 милиона евро.