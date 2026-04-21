Агентът на Пио Еспозито кара феновете на Интер да мечтаят

Агентът на Пио Еспозито – Марио Джуфреди, даде ясен сигнал за бъдещето на младия талант, като подчерта, че той няма намерение да напуска Интер, пише “Sport Mediaset”.

„Той се чувства отлично в Интер. Смятам, че желанието и на играча, и на клуба е да останат заедно през следващите 10 години. Трансфер за него? Освен ако Интер не реши друго, това не е тема нито за мен, нито за него. За мен трансферен въпрос около Пио Еспозито никога не е съществувал и няма да съществува“, заяви Джуфреди по време на събитието “Inside The Sport”.

Агентът коментира и философията около развитието на младите футболисти в Италия, като даде няколко конкретни примера: „Проблемът не е в липсата на таланти, а в липсата на смелост. Еспозито играеше в Серия Б и изведнъж стана важна фигура в Интер. Същото важи за Вергара в Наполи и Паризи, който тръгна от по-ниско ниво и се утвърди в Серия А.“

Той допълни, че подобни случаи не са изключение и посочи още млади играчи, които са направили скок към високо ниво, но според него клубовете трябва да им дават повече доверие.