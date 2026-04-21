Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Крилото на РБ Лайпциг вече е цел №1 на Ливърпул

21 Април, 2026 14:31 705 1

  • рб лайпциг-
  • ян диоманде-
  • мохамед салах-
  • ливърпул-
  • футбол

Такъв трансфер през това лято обаче би бил изключително труден за осъществяване

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде вече е приоритетната цел на Ливърпул за заместник на напускащия Мохамед Салах. Доскоро се говореше, че най-желаният играч за тази зона е звездата на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе. Такъв трансфер през това лято обаче би бил изключително труден за осъществяване. Така мърсисайдци ще се фокусират върху 19-годишния Диоманде, твърди Флориан Плетенберг.

Ръководството на РБ Лайпциг в следващите дни ще се срещне с агентите на Диоманде, като ще предложи подобрение на контракта на котдивоареца с идеята да се опита да го задържи през следващия сезон. Според Плетенберг “червените бикове” ще искат от всеки кандидат да плати повече от 100 милиона евро, за да има шанса да привлече таланта. Пари Сен Жермен също проявява интерес към него.

Журналистът от “Скай Спортс Германия” добавя, че от Ливърпул вече водят конкретни разговори с агентите на Диоменде. На ниво клубове обаче все още преговорите не са започнали.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еее стига с тия

    0 0 Отговор
    ,,Немци"Видяхме ги тоя сезон!

    14:45 21.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове