Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми

22 Април, 2026 16:00 727 4

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Лудогорец излязоха с обръщение към своите фенове след загубата с 1:2 от ЦСКА в първи полуфинал за Sesame Купа на България. Те заявиха, че любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, но от клуба няма да се крият зад тях.

Ето какво написаха от Разград:

Скъпи лудогорци,

В годината, в която любимият ни отбор направи запомнящи се мачове в евротурнирите, се озовахме в тежка ситуация, която малцина от вас са очаквали. А в много хора дори битуваше мнението, че едва ли не сме абонирани за успеха. Ние, работещите хора в Лудогорец, обаче, знаем колко труд и нерви са ни коствали през годините 14-те поредни титли, четирите купи и деветте суперкупи. И нищо не сме получавали даром. Но в спорта и частност футбола и най-добрите имат тежките си моменти. Очевидно е, че и Лудогорец не е имунизиран срещу спадове във формата. Причините за това са много, но анализите ще ги оставим за края на сезона.

Към днешна дата 15-тата поредна титла изглежда трудно постижима и това дава повод на любителите на конспиративните теории да чертаят какви ли не смехотворни схеми и апокалиптични сценарии. Ние няма да се крием зад тях, а още по-малко ще ги опровергаваме. Но ще се опитаме да коригираме грешките и ще се борим на всички фронтове до край.

Любимият ви отбор има опитен треньорски щаб и шампионско ДНК и със сигурност ще се съвземе, и ще се върне на пътя на победите. Но сега, повече от всякога, се нуждаем от вашата подкрепа и ВЯРА. Тези момчета заслужават да бъдем зад тях не само, когато побеждават отбори от топ 5 първенствата на Европа, но и когато страдат на терена. В моменти на болка се ражда истинската любов.

Още тази събота ви очакваме на „Хювефарма Арена“.

Лудогорец – най-доброто предстои".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    3 4 Отговор
    Играете в Европа със сериозни отбори, а пък едно МЕНТЕ не можете да биете!

    Коментиран от #2, #3

    16:06 22.04.2026

  • 2 много ви е мъчно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    и постоянно коментирате под статии , за други отбори. Сега в Събота пак ще лапате бибката. Шампиони ще сте като децата ви станат на по 43 льольовци

    16:36 22.04.2026

  • 3 Лафчис 2016

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Недей да вземаш аапоове МЕНТЕ и ще ти бъде по добре.
    Ще спиш добре и няма постоянно от вътре завистта да те яде.

    16:46 22.04.2026

  • 4 Шизофен 1914

    3 0 Отговор
    Аз съм пенсионер и няма какво да правя .
    Сън не ме хваща като видя някъде да пише ЦСКА.
    Целия ми живот мина под стрес от ЦСКА и сега имам комплекси.
    Затова ми простете за моите стихотворения.

    16:48 22.04.2026

