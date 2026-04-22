Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми

От Лудогорец излязоха с обръщение към своите фенове след загубата с 1:2 от ЦСКА в първи полуфинал за Sesame Купа на България. Те заявиха, че любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, но от клуба няма да се крият зад тях.

Ето какво написаха от Разград:

Битката продължава – заедно за Лудогорец

Скъпи лудогорци,

В годината, в която любимият ни отбор направи запомнящи се мачове в евротурнирите, се озовахме в тежка ситуация, която малцина от вас са очаквали. А в много хора дори битуваше мнението, че едва ли не сме абонирани за успеха. Ние, работещите хора в Лудогорец, обаче, знаем колко труд и нерви са ни коствали през годините 14-те поредни титли, четирите купи и деветте суперкупи. И нищо не сме получавали даром. Но в спорта и частност футбола и най-добрите имат тежките си моменти. Очевидно е, че и Лудогорец не е имунизиран срещу спадове във формата. Причините за това са много, но анализите ще ги оставим за края на сезона.

Към днешна дата 15-тата поредна титла изглежда трудно постижима и това дава повод на любителите на конспиративните теории да чертаят какви ли не смехотворни схеми и апокалиптични сценарии. Ние няма да се крием зад тях, а още по-малко ще ги опровергаваме. Но ще се опитаме да коригираме грешките и ще се борим на всички фронтове до край.

Любимият ви отбор има опитен треньорски щаб и шампионско ДНК и със сигурност ще се съвземе, и ще се върне на пътя на победите. Но сега, повече от всякога, се нуждаем от вашата подкрепа и ВЯРА. Тези момчета заслужават да бъдем зад тях не само, когато побеждават отбори от топ 5 първенствата на Европа, но и когато страдат на терена. В моменти на болка се ражда истинската любов.

Още тази събота ви очакваме на „Хювефарма Арена“.

Лудогорец – най-доброто предстои".