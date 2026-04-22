Задържаха фен на ЦСКА, строшил бутилка в главата на привърженик на Лудогорец

22 Април, 2026 15:30 633 4

Пострадалият е откаран в МБАЛ-Разград с порезни рани

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима фенове на ЦСКА от град Тетевен са отведени в Районно управление – Разград. Около 18.15 часа на 21 април пред търговски обект на бул. „Княз Борис“ тримата предизвикват скандал с двама мъже, привърженици на Лудогорец.

27-годишният запалянко на гостите нанася удар със стъклена бутилка, която се счупва в главата на 36-годишен разградчанин. Пострадалият е откаран в МБАЛ-Разград с порезни рани. По-късно, след оказана медицинска помощ, е освободен без данни за фрактури.

Двама от феновете на ЦСКА, извършителят и 34-годишният му брат, са задържани за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство по чл.131, ал.1, т.12 от НК.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкело

    5 1 Отговор
    Едно време какви бутилки имаше... никоя кратуна не можеше да им устои.

    15:57 22.04.2026

  • 2 Трол

    4 2 Отговор
    Изразили са радостта от победата по малко по-своеобразен начин, нищо страшно не е станало.

    15:57 22.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Той е бил един

    0 0 Отговор
    от 27-те човека от карабините на трибуна моцка хахахах

    16:47 22.04.2026

