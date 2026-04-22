Задържаха фен на ЦСКА, строшил бутилка в главата на привърженик на Лудогорец

Трима фенове на ЦСКА от град Тетевен са отведени в Районно управление – Разград. Около 18.15 часа на 21 април пред търговски обект на бул. „Княз Борис“ тримата предизвикват скандал с двама мъже, привърженици на Лудогорец.

27-годишният запалянко на гостите нанася удар със стъклена бутилка, която се счупва в главата на 36-годишен разградчанин. Пострадалият е откаран в МБАЛ-Разград с порезни рани. По-късно, след оказана медицинска помощ, е освободен без данни за фрактури.

Двама от феновете на ЦСКА, извършителят и 34-годишният му брат, са задържани за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство по чл.131, ал.1, т.12 от НК.