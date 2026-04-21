Григор Димитров се подготвя за Мастърса в Мадрид с престижен спаринг

Българската тенис звезда Григор Димитров вече е в разгара на тренировките си преди старта на престижния турнир на червени кортове в Мадрид. В навечерието на първия си двубой, родният ас, който в момента заема 137-ото място в световната ранглиста, излезе на корта за интензивен спаринг с руския топ тенисист Даниил Медведев – настоящият №10 в света.

Димитров ще започне участието си в испанската столица срещу квалификант, чието име ще стане ясно след приключване на пресявките. За разлика от него, Медведев ще се включи директно във втория кръг, където ще премери сили с победителя от сблъсъка между унгареца Фабиан Марожан и американеца Итън Куин.

Руснакът Карен Хачанов, който е 16-и в световната ранглиста, пък проведе динамична тренировка с шестия в света Бен Шелтън от САЩ.

Междувременно, близкият приятел на Димитров – Андрей Рубльов (№12), също не губи време и изпробва формата си срещу канадеца Денис Шаповалов, заемащ 35-ата позиция в класацията.