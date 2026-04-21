Григор Димитров се подготвя за Мастърса в Мадрид с престижен спаринг

Григор Димитров се подготвя за Мастърса в Мадрид с престижен спаринг

21 Април, 2026 19:14 884 5

Хасковлията тренира с тенисиста Даниил Медведев

Григор Димитров се подготвя за Мастърса в Мадрид с престижен спаринг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенис звезда Григор Димитров вече е в разгара на тренировките си преди старта на престижния турнир на червени кортове в Мадрид. В навечерието на първия си двубой, родният ас, който в момента заема 137-ото място в световната ранглиста, излезе на корта за интензивен спаринг с руския топ тенисист Даниил Медведев – настоящият №10 в света.

Димитров ще започне участието си в испанската столица срещу квалификант, чието име ще стане ясно след приключване на пресявките. За разлика от него, Медведев ще се включи директно във втория кръг, където ще премери сили с победителя от сблъсъка между унгареца Фабиан Марожан и американеца Итън Куин.

Руснакът Карен Хачанов, който е 16-и в световната ранглиста, пък проведе динамична тренировка с шестия в света Бен Шелтън от САЩ.

Междувременно, близкият приятел на Димитров – Андрей Рубльов (№12), също не губи време и изпробва формата си срещу канадеца Денис Шаповалов, заемащ 35-ата позиция в класацията.


  • 1 Ха, да позная

    7 1 Отговор
    С мексикански произход ли е спаринг партньора?

    19:37 21.04.2026

  • 2 Хер Флик от Гестапо

    8 1 Отговор
    Всъщност, Медведев тренира с Димитров, а не Димитров с Медведев

    19:56 21.04.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    2 3 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣🤣🤣

    20:02 21.04.2026

  • 4 Жиголо

    3 1 Отговор
    Стига с тоя Алфонс,бил такъв и ще остане, завинаги

    20:07 21.04.2026

  • 5 Бостанжия

    0 0 Отговор
    Колкото и да се ,,споренгува" ...резултата е ясен...
    Пак ще го ...разпорен гушат...

    23:32 21.04.2026

