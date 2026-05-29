Украински гимнастички бойкотираха руския и беларуския химн на Европейското във Варна

Силна политическа сцена беляза Европейското първенство по гимнастика във Варна. Украинските състезателки София Краинска и Варвара Чубарова организираха демонстративен протест по време на церемонията по награждаването, след като на подиума прозвучаха химните на Русия и Беларус.
Двете гимнастички, спечелили съответно сребърен и бронзов медал, закриха очите, ушите и устата си, докато на най-високото стъпало бяха рускинята Яна Заикина и беларускинята Кира Бабкевич.
Жестът им бе ясен знак срещу решението руските и беларуските състезатели отново да участват под националните си символи в международни турнири. Това е тема, която продължава да предизвиква сериозно напрежение в спортния свят заради войната в Украйна.
Случаят идва само месеци след решението на Международната федерация по гимнастика да върне руските състезатели в официалните надпревари с флаг и химн - ход, който доведе до разминаване с позицията на Международния олимпийски комитет.
В последните месеци и други спортове постепенно започнаха да допускат руски и беларуски атлети обратно до международни състезания, макар и при различни условия и ограничения.
