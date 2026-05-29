Украински гимнастички бойкотираха руския и беларуския химн на Европейското във Варна

29 Май, 2026 06:20

Състезателките демонстративно закриха очите, ушите и устата си по време на церемонията по награждаването

Йоан Паташев - Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Силна политическа сцена беляза Европейското първенство по гимнастика във Варна. Украинските състезателки София Краинска и Варвара Чубарова организираха демонстративен протест по време на церемонията по награждаването, след като на подиума прозвучаха химните на Русия и Беларус.

Двете гимнастички, спечелили съответно сребърен и бронзов медал, закриха очите, ушите и устата си, докато на най-високото стъпало бяха рускинята Яна Заикина и беларускинята Кира Бабкевич.

Жестът им бе ясен знак срещу решението руските и беларуските състезатели отново да участват под националните си символи в международни турнири. Това е тема, която продължава да предизвиква сериозно напрежение в спортния свят заради войната в Украйна.

Случаят идва само месеци след решението на Международната федерация по гимнастика да върне руските състезатели в официалните надпревари с флаг и химн - ход, който доведе до разминаване с позицията на Международния олимпийски комитет.

В последните месеци и други спортове постепенно започнаха да допускат руски и беларуски атлети обратно до международни състезания, макар и при различни условия и ограничения.


  • 1 Боруна Лом

    29 2 Отговор
    УКРИНЕЩАСТНИЦИ!

    06:23 29.05.2026

  • 2 Радев

    22 2 Отговор
    Нареждам българските гимнастички да бойкитират украинския химн!

    06:23 29.05.2026

  • 3 Георги

    16 1 Отговор
    тея пък, те руснаците другаде им го слагат

    06:26 29.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тия

    18 1 Отговор
    гимнастички защо не са санитарки в окопите ?

    06:32 29.05.2026

  • 6 Боги

    16 0 Отговор
    А Папашев и Факти подкрепят или не действията на нагли те украинки? Щото нали спортът е аполитичен...

    06:35 29.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Храни украинец да те лае.

    06:36 29.05.2026

  • 8 Артилерист

    7 0 Отговор
    Нагледна укро демонстрация на трайна нацизация. И как няма да е така, след като комичния артист Зеленски всяка вечер ги облъчва зарежда с поредната порция антируско, силовите структури преследват "всеки кой не скача е москал"...

    06:43 29.05.2026

  • 9 9689

    5 0 Отговор
    Пък говорят на руски.

    06:44 29.05.2026

  • 10 Алекса

    2 0 Отговор
    Очите ушите устата ? А другите дупки ?

    06:47 29.05.2026

