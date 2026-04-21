Брайтън разгроми Челси и мечтае за Шампионска лига

Вълнуваща футболна вечер на „Амекс Стейдиъм“ донесе истинска радост за феновете на Брайтън, след като „чайките“ категорично надиграха Челси с 3:0 в ключов сблъсък от 34-ия кръг на английската Висша лига. С този впечатляващ успех южняците не само демонстрираха амбициите си за участие в европейските клубни турнири, но и изместиха лондонските „сини“ от шестата позиция във временното класиране.

От самото начало на срещата домакините дадоха ясен сигнал, че са решени да диктуват темпото. Само три минути след първия съдийски сигнал Ферди Кадиоглу се възползва от неразчетено изчистване в наказателното поле и с хладнокръвен удар по земя откри резултата – 1:0 за Брайтън.

След почивката натискът на „чайките“ не стихна. В 56-ата минута Джак Хиншълууд покачи на 2:0 с прецизен шут от границата на пеналтерията, който не остави шансове на вратаря на Челси.

Гостите така и не намериха отговор на вдъхновената игра на домакините, а в добавеното време Дани Уелбек оформи класическото 3:0, с което сложи точка на спора.

Със спечелените три точки Брайтън вече разполага с 50 пункта и се настани на шеста позиция, измествайки Челси, които остават със 48 точки на седмото място.