Андрю Робъртсън избра: Шотландският ас остава във Висшата лига

Андрю Робъртсън е на крачка от това да облече екипа на Тотнъм Хотспър. Според информация, разпространена от уважавания трансферен експерт Фабрицио Романо в социалната мрежа X, шотландският национал вече е постигнал устно съгласие с лондонския клуб.

В последните дни се появиха множество слухове, че Робъртсън, който напуска Ливърпул заедно със звездата Мохамед Салах, може да поеме към Ювентус като свободен агент. Въпреки това, изглежда, че „шпорите“ са надделели в надпреварата за подписа му, като са успели да убедят защитника да остане във Висшата лига.

Интересът на Тотнъм към Робъртсън не е от вчера – още през зимния трансферен прозорец лондончани са опитвали да го привлекат. Сега, под ръководството на Роберто де Дзерби, клубът най-сетне е постигнал желаното разбирателство с шотландския ас. Очаква се в най-скоро време устната договорка да бъде оформена и в официален контракт.