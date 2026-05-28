Новини
Спорт »
Световен футбол »
Андрю Робъртсън избра: Шотландският ас остава във Висшата лига

Андрю Робъртсън избра: Шотландският ас остава във Висшата лига

28 Май, 2026 17:18 543 0

  • андрю робъртсън-
  • тотнъм-
  • трансфер-
  • висша лига-
  • ливърпул-
  • ювентус-
  • футболни новини-
  • роберто де дзерби-
  • шотландски национал-
  • английски футбол

Лондонският клуб финализира устна договорка с левия бек, въпреки слуховете за трансфер в Италия

Андрю Робъртсън избра: Шотландският ас остава във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Андрю Робъртсън е на крачка от това да облече екипа на Тотнъм Хотспър. Според информация, разпространена от уважавания трансферен експерт Фабрицио Романо в социалната мрежа X, шотландският национал вече е постигнал устно съгласие с лондонския клуб.

В последните дни се появиха множество слухове, че Робъртсън, който напуска Ливърпул заедно със звездата Мохамед Салах, може да поеме към Ювентус като свободен агент. Въпреки това, изглежда, че „шпорите“ са надделели в надпреварата за подписа му, като са успели да убедят защитника да остане във Висшата лига.

Интересът на Тотнъм към Робъртсън не е от вчера – още през зимния трансферен прозорец лондончани са опитвали да го привлекат. Сега, под ръководството на Роберто де Дзерби, клубът най-сетне е постигнал желаното разбирателство с шотландския ас. Очаква се в най-скоро време устната договорка да бъде оформена и в официален контракт.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове