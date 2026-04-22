Интер сътвори зрелищен обрат и се класира на финал за Купата на Италия

Истинска футболна драма се разигра на стадион „Джузепе Синигалия“, където Интер демонстрира непреклонен характер и обърна Комо от 0:2 до 3:2, осигурявайки си място на финала за Купата на Италия за 16-и път в клубната история.

В началото на двубоя „нерадзурите“ изглеждаха неузнаваеми и позволиха на амбициозния тим на Комо да диктува темпото. Мартин Батурина и Марк Оливер Кемпф създадоха сериозни главоболия за защитата на домакините, като само намесата на Хосеп Мартинес и гредата спасиха Интер от ранно изоставане.

В 32-ата минута обаче, усилията на гостите дадоха резултат – Батурина се възползва от отличен пробив на Игнас ван дер Бремпт и откри резултата.

Малко по-късно Максимо Пероне изчисти топката от голлинията след опасен удар на Маркус Тюрам, лишавайки Интер от бързо изравняване.

След почивката ситуацията за Интер се усложни още повече. Лукас да Куня реализира втори гол за Комо с прецизен диагонален шут, който остави Мартинес безпомощен – 0:2 и изглеждаше, че сензацията е на път да се случи.

Тогава обаче се появи магията на Хакан Чалханоглу. В 68-ата минута турският плеймейкър върна надеждите на Интер с мощен удар от границата на наказателното поле.

Натискът на домакините се засили и само 16 минути по-късно Чалханоглу отново се разписа, този път с глава след асистенция на Петър Сучич – 2:2 и трибуните избухнаха в екстаз.

Кулминацията настъпи в 89-ата минута, когато самият Сучич се превърна в герой, бележейки победния гол с изстрел от дъгата на наказателното поле.

Така „нерадзурите“ ще се изправят на финала на „Олимпико“ срещу победителя от двойката Аталанта – Лацио, в битка за престижния трофей.