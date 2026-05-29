Интер готви 40 милиона за италиански защитник, но Аталанта не отстъпва

Интер е насочил цялото си внимание към Марко Палестра и подготвя оферта от около 40 милиона евро за защитника на Аталанта, пише “Sport Mediaset”.

От Бергамо обаче засега не показват желание да се разделят с един от най-перспективните си играчи, тъй като клубът не е под финансов натиск и няма спешна нужда от продажби. Именно затова подобна оферта трудно би била приета на този етап.

Интер действа активно и заради несигурността около бъдещето на Дензъл Дъмфрис. Нидерландецът има клауза за освобождаване в размер на 25 милиона евро, валидна до края на юли, а в Милано вече подготвят вариант за негов заместник.

Ръководството на “нерадзурите” се опитва да убеди собствениците на Аталанта - семейство Перкаси, да дадат зелена светлина за трансфера, без да се стига до напрежение като това около Адемола Лукман преди година.

Ако сделката за Палестра бъде финализирана, Интер след това ще изчака развитието около евентуален трансфер на Дъмфрис.