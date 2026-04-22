Ланс разгроми Тулуза и се класира на финал за Купата на Франция

Ланс си осигури място на големия финал за Купата на Франция, след като разгроми Тулуза с категоричното 4:1 на своя стадион „Боларт-Делелиз“. Домакините демонстрираха впечатляваща форма и не оставиха никакви шансове на гостите от Тулуза.

В 9-ата минута Флориан Тувен откри резултата от дузпа, с което даде тон на атаките на Ланс.

Само девет минути по-късно, Алан Сен-Максимин удвои преднината на своя тим, а в 35-ата минута Матийо Удол направи резултата класически – 3:0.

Въпреки че Сантяго Идалго върна едно попадение за Тулуза в 21-ата минута, това не бе достатъчно, за да обърне развоя на мача.

Втората част премина под диктовката на Ланс, а Адриен Томасон оформи крайното 4:1 в 74-ата минута, с което окончателно подпечата билета на своя отбор за финала.

Сега Ланс очаква да разбере своя съперник за трофея – това ще бъде победителят от двубоя между Страсбург и Ница, които ще се изправят един срещу друг тази вечер от 22:00 часа българско време.