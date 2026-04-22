Лиъм Росиниър: "Обвиненията, че сме се предали, са напълно неприемливи"

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър не скри разочарованието си след тежката загуба с 0:3 от Брайтън в поредния кръг на Висшата лига. В емоционално изявление след края на срещата, Росиниър категорично отхвърли всякакви твърдения, че неговите футболисти са се отказали или са "хвърлили кърпата" по време на двубоя.

"Питайте играчите, не мен. Независимо дали носиш екипа на Челси или на друг отбор, подобни обвинения са абсолютно недопустими. Това е границата, която не бива да се прекрачва", заяви наставникът, видимо засегнат от критиките.

Росиниър сподели, че изпитва дълбока болка и разочарование от случилото се на терена, като подчерта, че подобно представяне не отговаря нито на неговите ценности, нито на традициите на клуба.

"Това не е Челси, който познавам. Трябва да настъпи промяна, и то незабавно", категоричен бе той.

Мениджърът отказа да навлиза в детайли относно причините за поражението, но намекна, че има ясна визия за необходимите стъпки напред.

"Водил съм много разговори за това какво трябва да се промени, за да върнем Челси там, където му е мястото – на върха", допълни Росиниър.

В заключение той подчерта, че въпросът не е личен, а засяга цялата клубна идентичност.

"Челси винаги е бил символ на борбеност, характер и непоколебим дух. Тази вечер обаче тези качества липсваха във всяка една линия на отбора. Това трябва да се промени", завърши Лиъм Росиниър.