Лиъм Росиниър: "Обвиненията, че сме се предали, са напълно неприемливи"

22 Април, 2026 10:08 687 1

  • лиъм росиниър-
  • челси-
  • висша лига-
  • загуба от брайтън-
  • футболни новини-
  • клубна идентичност-
  • спортен мениджър-
  • критики към играчите-
  • борбеност-
  • промяна в челси

Челси понесе тежка загуба от Брайтън

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър не скри разочарованието си след тежката загуба с 0:3 от Брайтън в поредния кръг на Висшата лига. В емоционално изявление след края на срещата, Росиниър категорично отхвърли всякакви твърдения, че неговите футболисти са се отказали или са "хвърлили кърпата" по време на двубоя.

"Питайте играчите, не мен. Независимо дали носиш екипа на Челси или на друг отбор, подобни обвинения са абсолютно недопустими. Това е границата, която не бива да се прекрачва", заяви наставникът, видимо засегнат от критиките.

Росиниър сподели, че изпитва дълбока болка и разочарование от случилото се на терена, като подчерта, че подобно представяне не отговаря нито на неговите ценности, нито на традициите на клуба.

"Това не е Челси, който познавам. Трябва да настъпи промяна, и то незабавно", категоричен бе той.

Мениджърът отказа да навлиза в детайли относно причините за поражението, но намекна, че има ясна визия за необходимите стъпки напред.

"Водил съм много разговори за това какво трябва да се промени, за да върнем Челси там, където му е мястото – на върха", допълни Росиниър.

В заключение той подчерта, че въпросът не е личен, а засяга цялата клубна идентичност.

"Челси винаги е бил символ на борбеност, характер и непоколебим дух. Тази вечер обаче тези качества липсваха във всяка една линия на отбора. Това трябва да се промени", завърши Лиъм Росиниър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Какво бе Челси преди Абрамович? Примерно нещо като Славия тук.
    Какво бе Челси при Абрамович? 2 ШЛ.
    Какво е Челси след Абрамович? Отговорете си сами.

    12:02 22.04.2026

