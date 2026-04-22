Байерн се разделя с Николас Джаксън – сенегалският нападател се връща в Челси

Николас Джаксън, който в момента играе под наем в редиците на Байерн Мюнхен ще поеме обратно към Челси, разкрива авторитетният журналист Флориан Плетенберг.

Въпреки че 24-годишният нападател впечатли с отдаденост и професионализъм на „Алианц Арена“, баварците не възнамеряват да активират опцията за постоянен трансфер. Ръководството на германския шампион не е провеждало разговори за евентуално откупуване на правата му и не планира да предприема такива стъпки в бъдеще.

През настоящата кампания сенегалският национал изигра 28 срещи с екипа на Байерн, като се отчете с 9 попадения. Въпреки това, клубът е взел категорично решение да не задържа нападателя. След края на сезона Джаксън ще се завърне на „Стамфорд Бридж“, където бъдещето му остава неясно.