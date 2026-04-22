Ювентус е готов да предложи на Левандовски над 6 милиона евро на сезон

22 Април, 2026 21:45 807 0

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианският Ювентус е готов да предложи на Роберт Левандовски над 6 милиона евро на сезон, за да се присъедини към клуба със свободен трансфер след края на договора му с Барселона, но проявяващи към полския нападател отбори от Мейджър Лийг Сокър могат да го изкушат с над 3 пъти повече, информира Tuttosport. Чикаго Файър дори е склонен да изкуши опитния футболист с около 20 милиона евро на сезон.

Левандовски ще навърши 38 години през август, но няколко тима от Серия А, включително Ювентус и Милан, не са обезкуражени от възрастта му. Интерес към поляка има още от Турция и Саудитска Арабия. Самият Роберт Левандовски би предпочел да играе за топ отбор в Европа, което би могло да даде предимство на гранда от Торино в конкуренцията за подписа му.


