Пол Погба: Въпрос на време е Килиан Мбапе да вдигне "Златната топка"

22 Април, 2026 21:29 683 1

За мен той е най-добрият играч през целия сезон

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният шампион с Франция - Пол Погба, беше гост в подкаста на легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд. Двамата бивши съотборници на "Олд Трафорд" поговориха за Килиан Мбапе, Жозе Моуриньо и „Златната топка“.

„Има ли още какво да направи Килиан Мбапе? Спечелването на „Златната топка“ е просто въпрос на време. За мен той е най-добрият играч през целия сезон. Сега дори вкарва повече голове от преди“, започна Погба.

Той дори сравни показателите на сънародника си с тези на две легенди на Реал Мадрид. Той вкара повече голове от Кристиано Роналдо и Роналдо Назарио в първия им сезон в Реал Мадрид. Може само да става по-добър, не съм изненадан“, заяви Погба, който сега е част от Монако.

„Разбираме се с Килиан. Понякога подавам топката лошо, а той все пак я стига, толкова е бърз", добави халфът.

Играчът на Монако каза, че контузиите му може би са били определящ фактор в отношенията му с Жозе Моуриньо, с когото работеха в Манчестър Юнайтед. „Той е много забавен човек. Много е забавен. Истината е, че е много специален. И с течение на времето мисля, че контузиите създадоха дистанцията между нас“, завъшри Погба.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт прeмaхнaти.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    1 0 Отговор
    Хубав мъж , на село казват че си приличаме като близнаци

    21:32 22.04.2026

