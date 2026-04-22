Пол Погба: Въпрос на време е Килиан Мбапе да вдигне "Златната топка"

Световният шампион с Франция - Пол Погба, беше гост в подкаста на легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд. Двамата бивши съотборници на "Олд Трафорд" поговориха за Килиан Мбапе, Жозе Моуриньо и „Златната топка“.

„Има ли още какво да направи Килиан Мбапе? Спечелването на „Златната топка“ е просто въпрос на време. За мен той е най-добрият играч през целия сезон. Сега дори вкарва повече голове от преди“, започна Погба.

Той дори сравни показателите на сънародника си с тези на две легенди на Реал Мадрид. Той вкара повече голове от Кристиано Роналдо и Роналдо Назарио в първия им сезон в Реал Мадрид. Може само да става по-добър, не съм изненадан“, заяви Погба, който сега е част от Монако.

„Разбираме се с Килиан. Понякога подавам топката лошо, а той все пак я стига, толкова е бърз", добави халфът.

Играчът на Монако каза, че контузиите му може би са били определящ фактор в отношенията му с Жозе Моуриньо, с когото работеха в Манчестър Юнайтед. „Той е много забавен човек. Много е забавен. Истината е, че е много специален. И с течение на времето мисля, че контузиите създадоха дистанцията между нас“, завъшри Погба.