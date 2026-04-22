Ван Дайк: Това не са нашите стандарти, но минимум трябва да се класираме за Шампионската лига

22 Април, 2026 19:28 735 0

Завръщането в елитния европейски клубен турнир е задължително не само за играчите на терена, но и за ръководителите

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Шансовете на Ливърпул да играе в Шампионската лига се увеличиха от резултатите през уикенда, но капитанът Върджил ван Дайк казва, че това не е стандарт, по който клубът трябва да се измерва.

Завръщането в елитния европейски клубен турнир е задължително не само за играчите на терена, но и за ръководителите, тъй като липсата на приходи би се отразила на разходите им за трансфери. И макар осигуряването на място в челната петица да се разглежда като положително в края на изключително разочароващия сезон, Ван Дайк каза, че отборът не може да си позволи да мисли така.

„Реалността е, че играем още пет мача и трябва да се опитаме да се класираме за Шампионската лига. Това определено не са стандартите, които очаквам и си представям като играч на Ливърпул - само да се класирамe за Шампионската лига,“ добави бранителят.

Победата в градското дерби срещу Евертън сложи край на серия от четири загуби в пет мача, включително отпадания от ФА Къп и Шампионската лига.

Доброто представяне в съботното гостуване на Кристъл Палас, който е насочил вниманието си към полуфиналите на Лигата на конференциите, ще бъде от решаващо значение преди гостуването на „Олд Трафорд“ през следващия уикенд.

Ван Дайк и Мохамед Салах бяха голмайсторите срещу Евертън, но Салах и Анди Робъртсън ще напуснат клуба през юли.

На въпрос дали отборът се нуждае от рестартиране, централният защитник отговори: „Трябва да зададете въпроса на хората по-високо. Ръководството има дискусии по отношение на напускането на играчи, но то взема решенията. Почти съм сигурен, че всеки има добри намерения за развитието на клуба и да се надяваме, че няма да имаме сезон като този отново.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

