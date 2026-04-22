Любопитен рекорд за Реал Мадрид

След успеха си срещу Алавес вкъщи, Реал Мадрид съкрати преднината на лидера Барселона на 6 точки. И въпреки че „каталунците“ са с мач по-малко, в кралския клуб все още продължават да се борят за титлата в един много труден сезон.

„Белият балет“ може да изпрати една нулева година без трофей, а победата в мача от междинния кръг в Ла лига носи със себе си едно интересно постижение. Успехът с 2:1 над Депортиво Алавес затвърди една страхотна тенденция при 15-кратния европейски клубен шампион. Реал Мадрид е 15 от 15 у дома, играейки във вторник. Тази статистика говори за 100-процентова успеваемост, когато се домакинства на „Бернабеу“ в двубои от Ла лига във вторник вечер.

В цялата история на испанското първенство мадридският гранд няма нито едно поражение пред своите фенове, когато играе във вторник вечер. 15 победи от 15 мача е рекорд, с който не би могъл да се похвали всеки клуб, а Алваро Арбеола и неговите футболисти се надяват, че съставът на Селта ще може да измъкне нещо от гостуването си на Барселона тази вечер и интригата в битката за шампионската корона ще се завърне. Оттук нататък, за Реал в никакъв случай няма да става по-лесно, като тимът гостува на Бетис само след 2 дни, а Мануел Пелегрини и компания ще дадат всичко от себе си до края на сезона, за да направят така, че тимът от Севиля да се класира за Шампионската лига.

Разбира се, това зависи и от клубния коефициент, като Испания и Германия са се впуснали в яростна битка за второто място, което ще даде право на 5-ия от съответната страна да играе при най-силните през идната кампания.