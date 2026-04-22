Джанлуиджи Буфон посочи причините за италианския провал

Легендарният вратар Джанлуиджи Буфон, който напусна поста си в националния отбор на Италия, след като тимът не се класира за трето поредно Световно първенство, опита да обясни своята гледна точка за провала.

"Мога да кажа, че има три неща, които се отличават ясно. Първото е глобализацията, която позволи на всички отбори да бъдат конкурентни и средното ниво на игра се повиши чувствително. Второ, преди 15 години, когато печелехме, бяхме по-силни в тактически план от съперниците.

Трето, имаме фантастични футболисти, но това, което ни липсва, са таланти и плеймейкъри, като Баджо, Дел Пиеро и Тоти, които преди ни помагаха да побеждаваме", каза вратарят, който има 176 мача за Скуадра адзура в интервю пред английския вестник "Гардиън".