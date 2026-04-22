Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джанлуиджи Буфон посочи причините за италианския провал

22 Април, 2026 21:01 1 040 0

  • джанлуиджи буфон-
  • футбол-
  • италия-
  • национален отбор-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Джанлуиджи Буфон посочи причините за италианския провал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният вратар Джанлуиджи Буфон, който напусна поста си в националния отбор на Италия, след като тимът не се класира за трето поредно Световно първенство, опита да обясни своята гледна точка за провала.

"Мога да кажа, че има три неща, които се отличават ясно. Първото е глобализацията, която позволи на всички отбори да бъдат конкурентни и средното ниво на игра се повиши чувствително. Второ, преди 15 години, когато печелехме, бяхме по-силни в тактически план от съперниците.

Трето, имаме фантастични футболисти, но това, което ни липсва, са таланти и плеймейкъри, като Баджо, Дел Пиеро и Тоти, които преди ни помагаха да побеждаваме", каза вратарят, който има 176 мача за Скуадра адзура в интервю пред английския вестник "Гардиън".


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове