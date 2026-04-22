Килиан Мбапе хареса публикация за Моуриньо в Реал Мадрид

22 Април, 2026 18:59 826 0

63-годишният португалец е един от кандидатите за поста в 15-кратния клубен шампион на Европа

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе хареса публикация в социалните мрежи за евентуално завръщане в клуба на треньора Жозе Моуриньо. В различни медии през последните седмици беше съобщено, че старши треньорът на Бенфика може да се завърне в Мадрид. 63-годишният португалец е един от кандидатите за поста в 15-кратния клубен шампион на Европа, като това се обсъжда от ръководството на мадридчани и президента Флорентино Перес.

В Инстаграм страницата socre90 беше публикуван колаж, изобразяващ Моуриньо през 2012 година с футболистите на Реал Мадрид Кристиано Роналдо и Месут Йозил, а през 2026 година - с Килиан Мбапе и Арда Гюлер. Звездата на "белите" Мбапе хареса тази публикация и това накара някои от водещите световни медии да прогнозират завръщане на Моуриньо в испанската столица.

Португалският специалист, който е бивш треньор на Порто, Челси, Интер Милано, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Рома и Фенербахче, спечели титлата, купата и Суперкупата на на Испания в краткия си престой в Реал Мадрид.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

