Килиан Мбапе хареса публикация за Моуриньо в Реал Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе хареса публикация в социалните мрежи за евентуално завръщане в клуба на треньора Жозе Моуриньо. В различни медии през последните седмици беше съобщено, че старши треньорът на Бенфика може да се завърне в Мадрид. 63-годишният португалец е един от кандидатите за поста в 15-кратния клубен шампион на Европа, като това се обсъжда от ръководството на мадридчани и президента Флорентино Перес.

В Инстаграм страницата socre90 беше публикуван колаж, изобразяващ Моуриньо през 2012 година с футболистите на Реал Мадрид Кристиано Роналдо и Месут Йозил, а през 2026 година - с Килиан Мбапе и Арда Гюлер. Звездата на "белите" Мбапе хареса тази публикация и това накара някои от водещите световни медии да прогнозират завръщане на Моуриньо в испанската столица.

Португалският специалист, който е бивш треньор на Порто, Челси, Интер Милано, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Рома и Фенербахче, спечели титлата, купата и Суперкупата на на Испания в краткия си престой в Реал Мадрид.