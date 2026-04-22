Челси официално уволни Лиъм Росиниър

Челси официално се раздели с мениджъра си Лиъм Росиниър, съобщиха "сините" в съобщение. Това става след ужасяващата форма и серия от резултати на лондончани, които изравниха свой негативен рекорд от 1912-а година - пет поредни загуби във Висшата лига без отбелязан гол.

Челси е на седма позиция във Висшата лига и класиране в топ 5 на този етап изглежда малко вероятно, като лондончани се борят и за ФА Къп, където им предстои полуфинален двубой с Лийдс. Въпреки това, играчите са изгубили вяра в треньора и се стига до логичната рокада. Калъм Макфарлън ще бъде временен наставник на "сините", които трескаво ще търсят нов треньор, като се предполага, че искат да е опитен специалист.

В договора на Росиниър е имало клауза за прекратяване и няма да има сериозна компенсация, която клубът да трябва да плаща при това уволнение. Все още не се знае кой ще е следващият наставник начело на Челси.