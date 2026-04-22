Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси официално уволни Лиъм Росиниър

22 Април, 2026 22:00 892 0

  • лиъм росиниър-
  • челси-
  • футбол

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Челси официално се раздели с мениджъра си Лиъм Росиниър, съобщиха "сините" в съобщение. Това става след ужасяващата форма и серия от резултати на лондончани, които изравниха свой негативен рекорд от 1912-а година - пет поредни загуби във Висшата лига без отбелязан гол.

Челси е на седма позиция във Висшата лига и класиране в топ 5 на този етап изглежда малко вероятно, като лондончани се борят и за ФА Къп, където им предстои полуфинален двубой с Лийдс. Въпреки това, играчите са изгубили вяра в треньора и се стига до логичната рокада. Калъм Макфарлън ще бъде временен наставник на "сините", които трескаво ще търсят нов треньор, като се предполага, че искат да е опитен специалист.

В договора на Росиниър е имало клауза за прекратяване и няма да има сериозна компенсация, която клубът да трябва да плаща при това уволнение. Все още не се знае кой ще е следващият наставник начело на Челси.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове