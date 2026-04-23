Tруден успех над Бърнли изкачи Ман Сити начело във Висшата лига

Манчестър Сити спечели гостуването си на Бърнли с 1:0 в мач от 34-ия кръг на Висшата лига, игран на „Търф Муур“.

Единственото попадение в срещата реализира Ерлинг Холанд още в 6-ата минута след асистенция на Жереми Доку.

След поражението Бърнли остава с 20 точки на предпоследното място и официално изпада от елита.

С успеха Манчестър Сити събра 70 точки и се изравни на върха с Арсенал, като оглави класирането за първи път от август насам. Двата тима са и с еднаква голова разлика (+37), като „гражданите“ са с показатели 66:29, а лондончани – 63:26.