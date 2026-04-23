Барселона победи Селта Виго, голмайсторът Ямал напусна контузен

Барселона победи с 1:0 Селта като домакин в двубой от 33-ия кръг на Ла Лига, игран на „Камп Ноу“.

Единственото попадение в срещата бе реализирано от Ламин Ямал от дузпа в 40-ата минута.

По-рано през първата част Жоао Кансело получи контузия и бе заменен от Алехандро Балде в 23-ата минута. В самия край на полувремето и голмайсторът Ламин Ямал напусна принудително терена, като на негово място се появи Руни Барджи. Играта бе временно прекъсната заради здравословен проблем на привърженик по трибуните.

През втората част Феран Торес отбеляза втори гол в 55-ата минута, но попадението бе отменено заради засада.

След този успех Барселона събра 82 точки и води с девет пред Реал Мадрид при равен брой мачове. Селта е на 7-ото място с 44 точки, колкото има и Хетафе.