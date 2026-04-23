Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона победи Селта Виго, голмайсторът Ямал напусна контузен

23 Април, 2026 06:30 1 387 0

  • барселона-
  • селта-
  • футбол-
  • селта виго-
  • ла лига

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Барселона победи с 1:0 Селта като домакин в двубой от 33-ия кръг на Ла Лига, игран на „Камп Ноу“.

Единственото попадение в срещата бе реализирано от Ламин Ямал от дузпа в 40-ата минута.

По-рано през първата част Жоао Кансело получи контузия и бе заменен от Алехандро Балде в 23-ата минута. В самия край на полувремето и голмайсторът Ламин Ямал напусна принудително терена, като на негово място се появи Руни Барджи. Играта бе временно прекъсната заради здравословен проблем на привърженик по трибуните.

През втората част Феран Торес отбеляза втори гол в 55-ата минута, но попадението бе отменено заради засада.

След този успех Барселона събра 82 точки и води с девет пред Реал Мадрид при равен брой мачове. Селта е на 7-ото място с 44 точки, колкото има и Хетафе.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове