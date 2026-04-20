Семен Новиков на финал на европейското по борба в Тирана

20 Април, 2026 21:06 985 3

Олимпийският шампион постигна 4-та победа

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Семен Новиков ще спори за титлата на европейското по борба в Тирана, Албания.

Олимпийският шампион постигна 4-та победа в категория до 87 кг на класическата борба, като в полуфиналите се наложи над азера Ислам Абасов, трети на европейското през 2025-а, с 4:0.

Във вторник негов съперник на финала ще бъде чеченецът с датски паспорт Турал Бисултанов, трети на олимпийските игри Париж 2024, шампион на рейтинговия турнир в Загреб през миналия сезон.


В първите финали ще има още един наш борец - Стефан Григоров в най-леката категория до 55 кг. Той ще спори за бронза срещу опитния арменец Манвел Хачатрян, трети на европейското през 2024-а и пети в света.

Григоров е пети на европейското през 2024-а.

Финалите ще бъдат излъчвани на живо по БНТ 3 от 19,30 часа.

Във вторник стартират други петима наши представители в класическия стил - Борислав Кирилов (60), Абу-Муслим Амаев (67), Димитър Георгиев (72), Светослав Николов (82), Кирил Милов (97).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор
    Станка газ пикае. Видя, че без чужденците медали няма.

    Коментиран от #3

    22:29 20.04.2026

  • 2 Пецата

    1 5 Отговор
    Добре че се намира по некое турче да ни отсрами разбираш ли щото кофти матриала вобще пълна скръб отвсекаде 🤣

    23:35 20.04.2026

  • 3 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    по-скоро тойвидя, че може да го върнат в украйна, като не иска да участва в отбора

    04:06 21.04.2026

