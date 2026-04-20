Семен Новиков на финал на европейското по борба в Тирана

Семен Новиков ще спори за титлата на европейското по борба в Тирана, Албания.



Олимпийският шампион постигна 4-та победа в категория до 87 кг на класическата борба, като в полуфиналите се наложи над азера Ислам Абасов, трети на европейското през 2025-а, с 4:0.



Във вторник негов съперник на финала ще бъде чеченецът с датски паспорт Турал Бисултанов, трети на олимпийските игри Париж 2024, шампион на рейтинговия турнир в Загреб през миналия сезон.





В първите финали ще има още един наш борец - Стефан Григоров в най-леката категория до 55 кг. Той ще спори за бронза срещу опитния арменец Манвел Хачатрян, трети на европейското през 2024-а и пети в света.



Григоров е пети на европейското през 2024-а.



Финалите ще бъдат излъчвани на живо по БНТ 3 от 19,30 часа.

Във вторник стартират други петима наши представители в класическия стил - Борислав Кирилов (60), Абу-Муслим Амаев (67), Димитър Георгиев (72), Светослав Николов (82), Кирил Милов (97).