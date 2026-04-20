Венци Стефанов: Ще има много по-големи възможности за българския спорт

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов предвиди добри дни за българския спорт. Това стана в интервю за Gong.bg.

„Нека на всички стане ясно едно нещо – нещата от вчера в България ще бъдат съвсем други. И в държавата, и в българския спорт. Може да бъдете сигурни. Помнете какво ви казвам. Няма да има вече бригади, мригади, такива-онакива. Ще има ред и по стадионите. Ще има ред навсякъде. Това ще се случи до няколко месеца. И ще видите, че новото ръководство ще даде много по-големи възможности за българския спорт. Като го гледате президента, който сега ще бъде премиер, как ви се струва този човек? Видяхте ли го на лоста какво направи?

Този човек е истински генерал. Знаеш ли какво е да си генерал от Трудови войски, от пожарната и какво е да си генерал от авиацията? Ти само като влезнеш в самолет ти пада капата. Да не говорим за това да бъдеш командващ на авиацията. Бъдете сигурни за социалните дейности, за спорта, за младите хора, за болниците, за децата, ще има големи инвестиции. А най-много се радвам за спорта, защото на него му е ясно, че ако има здрави млади хора, ще имаме държава. Ако сме болни и сме само дръж ми дъвката, нищо няма да стане“, заяви Стефанов пред Gong.bg.

“Трябва да се въведе закон за спорта. Защото имаш едно време един девиз - „Масов спорт, здрав народ“. И той не е спуснат така от въздуха. Това е истината“, добави шефът на Славия.