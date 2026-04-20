Венци Стефанов: Ще има много по-големи възможности за българския спорт

20 Април, 2026 22:05 1 503 21

Президентът на Славия коментира актуалната обстановка в държавата

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов предвиди добри дни за българския спорт. Това стана в интервю за Gong.bg.

„Нека на всички стане ясно едно нещо – нещата от вчера в България ще бъдат съвсем други. И в държавата, и в българския спорт. Може да бъдете сигурни. Помнете какво ви казвам. Няма да има вече бригади, мригади, такива-онакива. Ще има ред и по стадионите. Ще има ред навсякъде. Това ще се случи до няколко месеца. И ще видите, че новото ръководство ще даде много по-големи възможности за българския спорт. Като го гледате президента, който сега ще бъде премиер, как ви се струва този човек? Видяхте ли го на лоста какво направи?

Този човек е истински генерал. Знаеш ли какво е да си генерал от Трудови войски, от пожарната и какво е да си генерал от авиацията? Ти само като влезнеш в самолет ти пада капата. Да не говорим за това да бъдеш командващ на авиацията. Бъдете сигурни за социалните дейности, за спорта, за младите хора, за болниците, за децата, ще има големи инвестиции. А най-много се радвам за спорта, защото на него му е ясно, че ако има здрави млади хора, ще имаме държава. Ако сме болни и сме само дръж ми дъвката, нищо няма да стане“, заяви Стефанов пред Gong.bg.

“Трябва да се въведе закон за спорта. Защото имаш едно време един девиз - „Масов спорт, здрав народ“. И той не е спуснат така от въздуха. Това е истината“, добави шефът на Славия.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дика

    14 14 Отговор
    Тоя кухар пак дрънка тъпотии

    22:11 20.04.2026

  • 2 Венци черното тото

    16 6 Отговор
    Кога ще го тикнат в затвора?

    22:16 20.04.2026

  • 3 Не съм аз

    19 11 Отговор
    Може да е всякакъв, ама е доста начетен бат Венци и в почти 90% казва правилни неща.
    Вече друг е въпроса, дали самият той е правил или прави сега правилните неща.
    Да си жив и здрав, бат Венци.

    22:17 20.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кгб шпиона ВенцЕслав

    12 12 Отговор
    Бат Венци с фланелката на чучелото Путин ли беше;)))

    Коментиран от #7

    22:28 20.04.2026

  • 6 маке

    6 10 Отговор
    От доста време не съм чувал и чел такива умни приказки от Венци Стефанов..Браво, дано да е прав

    22:48 20.04.2026

  • 7 маке

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Кгб шпиона ВенцЕслав":

    Може и да е бил от КГБ, ама поне го знаят..А ти кой си,а?

    22:49 20.04.2026

  • 8 Бате Георги

    8 0 Отговор
    Тоя милиционер мина между капките навремето, оцеля.

    22:57 20.04.2026

  • 9 Бензинджия

    12 0 Отговор
    Бензинджията обърна палачинката. Досега бе със свинския режим.

    23:03 20.04.2026

  • 10 Долен човек

    10 0 Отговор
    А ще има ли тото? Черно тото.

    23:04 20.04.2026

  • 11 Чернототов

    12 0 Отговор
    Тоя бе приятел на Бойко, сега се обръща. Лицемерие и подлост

    23:06 20.04.2026

  • 12 Ставри

    8 1 Отговор
    Венци, чакам те!

    23:07 20.04.2026

  • 13 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Бербатов още няколко дена ще е съветник на Гюров,после пак ще плете интриги

    23:23 20.04.2026

  • 14 маке

    1 0 Отговор
    Кофти хора сме, затова патим... Истината боли винаги, но трябва да я приемем с всички плюсове, минуси, да си направим правилните изводи и да продължим напред..

    23:47 20.04.2026

  • 15 Кирил Христов

    6 3 Отговор
    Даа, вече сме чували колко добър пилот е Радев. Сякаш това има каквото и да е значение за управлението на държавата. Това което видяхме от него като управление са поредица от мизерии. Но всеки народ си заслужава избраниците. Ще ви работи друг, но пак на 200. Българинът друго не разбира - 200 и то отзад, че повече боли. А най се радвам на Gen Z- ерите. Много го харесвали. Душици мамини. Да им е сладко.

    00:22 21.04.2026

  • 16 Защо бе Венци,

    5 0 Отговор
    Нали Бойко ти е ортак.Не се прай на луд.

    00:35 21.04.2026

  • 17 Титаник 1913

    4 0 Отговор
    Не и с мутрите от 90-те.

    01:01 21.04.2026

  • 18 КПСС-БКП

    5 0 Отговор
    Абе тоя много бързо се е ориентирал. Я по-добре разкажи кой ти помогна да откраднеш парите при социализма и след това. Член ли си на комунистическата ложа?

    01:40 21.04.2026

  • 19 Прав е ,

    5 0 Отговор
    но ще има когато такива като Венци бъдат изхвърлени от спорта!

    02:11 21.04.2026

  • 20 Не е добре

    1 0 Отговор
    да те фали Венцо Шопара

    03:20 21.04.2026

  • 21 Торбалан

    0 0 Отговор
    А за мошениците и бандитите като тебе кога ще има правосъдие!

    03:51 21.04.2026

