Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в шоумач в София

23 Април, 2026 19:19 687 6

  • тенис-
  • тенисист-
  • григор димитров -
  • стефанос циципас-
  • зала арена софия

Уникалният двубой е под патронажа на Президента на Републиката

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Postbank организира заедно със свои ключови партньори уникален спортен спектакъл с двубой между две от звездите на световния тенис - най-успешният български тенисист в историята и дългогодишен посланик на бранда Григор Димитров и гръцкия любимец на публиката Стефанос Циципас.

Събитието, което ще събере близо 12 000 човека на 12 юни в зала Арена София, ще се проведе под патронажа на Президента на Републиката г-жа Илияна Йотова.

Уникалният тенис двубой ще бъде предаван на живо в ефира на bTV,

Зрителите ще се насладят на комбинация от тенис на най-високо ниво и зрелищна сценична концепция. Мащабно светлинно шоу и атмосфера на спортен дух ще превърнат Postbank Tennis Gala в едно от най-запомнящите се международни спортни събития на годината. На корта ще излязат играчи, които през последното десетилетие са сред най-разпознаваемите лица на ATP тура. Григор Димитров, достигал до №3 в световната ранглиста и носител на титлата от Финалите на ATP, е един от най-елегантните играчи на съвременния тенис. Стефанос Циципас, финалист на Roland Garros и Australian Open, с дългогодишно присъствие в топ 10 на света, също е сред най-атрактивните тенисисти през последните години.

Двамата вече имат изградено оспорвано съперничество на корта, като са се срещали нееднократно на най-големите турнири в света, включително на Roland Garros и в надпревари от сериите ATP Masters 1000. Последният им двубой датира от 2023 г. на полуфиналите на мастърса в Париж, което прави предстоящата среща в София още по-очаквана за феновете на тениса.

Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация „Григор Димитров“ и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Подкрепата за младите хора е дълбоко заложена и в корпоративната философия на Postbank с увереността, че техните мечти са основата на бъдещето, което всички желаем да видим.

Продажбата на лимитиран брой билети ще стартира на 4 май в мрежата на eventim.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    На тоя Гришо предмишницата по-голяма от бицепса и трицепса.

    19:32 23.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фен

    4 0 Отговор
    Тоя загубеняк няма кой да го гледа!

    19:51 23.04.2026

  • 4 Бомба Нюз

    1 0 Отговор
    Новото Гадже На Гришо Е Лили Иванова..Ай Чистото!

    20:25 23.04.2026

  • 5 Залагам

    0 0 Отговор
    Панелката си на Гришо - щом е шоу мач нема как да на бие дано само има хубав коефицент

    20:31 23.04.2026

  • 6 Забелязал

    0 0 Отговор
    Гледайки фотото забелязвам ,че кауннья май е нефелен с лявата ръка...завалията

    20:43 23.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове