Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Рим

24 Април, 2026 18:51 446 0

Той игра в тандем с индиеца Сидхант Бантия

Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Рим - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Рим (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия) отстъпиха с 4:6, 4:6 от водачите в схемата Николас Бариентос (Колумбия) и Ариел Беар (Уругвай). Срещата продължи час и 17 минути.


Българинът и индиецът допуснаха пробив в седмия гейм на първия сет, който загубиха с 4:6. Втората част също беше решена от само един пробив в седмия гейм в полза на изключително опитните Бариентос и Беар.


За достигането си до полуфиналите Александър Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която тази седмица заема 105-о място, но с този успех си гарантира рекордно класиране, като ще се изкачи до 103-тата позиция.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

