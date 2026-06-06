Новини
България »
Евакуираха жители на село Тича заради риск от ново наводнение

Евакуираха жители на село Тича заради риск от ново наводнение

6 Юни, 2026 19:21, обновена 6 Юни, 2026 18:25 711 2

  • село тича-
  • река черна-
  • евакуация

Река Черна вдигна отново нивото си

Евакуираха жители на село Тича заради риск от ново наводнение - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Нивото на река Черна в района село Тича в община Котел, вдигна нивото си и застраши от ново наводнение най-близките къщи до коритото.

Реката не е преляла, но превантивно хората, около реката са изведени от имотите им, по разпореждане на областния управител Михаил Кашеров.

Обилен дъжд в планината над селото е причината за вдигането на водите на река Черна, която преди два дни заля над 30 къщи по поречието си. Областният управител Михаил Кашеров коментира пред БНР днешната ситуация в село Тича:

"За щастие, когато пристигнах на място – това беше преди около час и половина – видях, че реката е стигнала почти до ръба точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да прелее този път. На мястото, което беше показано по всички телевизии, също нещата бяха под контрол. Превантивно разпоредих на Служба пожарна и аварийна безопасност да изведат хората от къщите им, поне за половин час, докато ситуацията се поуспокои. Но, Слава Богу, всичко мина."

В селото остава дежурен екип на пожарната, който в случай на повишаване нивото на реката да евакуира хората. Към момента ситуацията е под контрол, но службите остават в готовност. Републиканският път Котел – Омуртаг е отворен за всички превозни средства.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боташа или ботуша на терора

    4 1 Отговор
    Абе, някой знае ли къде пак се с покрил Моше Боташ Крадев? А 3KПЧ-то Гълъб и гълъбарника му къде са?

    18:28 06.06.2026

  • 2 държавата се разпада

    1 0 Отговор
    олигархията цъфти

    18:54 06.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове