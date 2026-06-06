Евакуираха жители на село Тича заради риск от ново наводнение

Нивото на река Черна в района село Тича в община Котел, вдигна нивото си и застраши от ново наводнение най-близките къщи до коритото.

Реката не е преляла, но превантивно хората, около реката са изведени от имотите им, по разпореждане на областния управител Михаил Кашеров.

Обилен дъжд в планината над селото е причината за вдигането на водите на река Черна, която преди два дни заля над 30 къщи по поречието си. Областният управител Михаил Кашеров коментира пред БНР днешната ситуация в село Тича:

"За щастие, когато пристигнах на място – това беше преди около час и половина – видях, че реката е стигнала почти до ръба точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да прелее този път. На мястото, което беше показано по всички телевизии, също нещата бяха под контрол. Превантивно разпоредих на Служба пожарна и аварийна безопасност да изведат хората от къщите им, поне за половин час, докато ситуацията се поуспокои. Но, Слава Богу, всичко мина."

В селото остава дежурен екип на пожарната, който в случай на повишаване нивото на реката да евакуира хората. Към момента ситуацията е под контрол, но службите остават в готовност. Републиканският път Котел – Омуртаг е отворен за всички превозни средства.