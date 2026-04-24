Карлос Насар триумфира с четвърта европейска титла и вписа името си сред легендите на щангите

Българският щангист Карлос Насар завоюва четвърта поредна европейска титла, този път в олимпийската категория до 94 килограма на шампионата в Батуми, Грузия. С този успех младият талант не само затвърди доминацията си, но и се нареди до най-големите имена в историята на българските щанги.

Вълнуващата надпревара в грузинския град привлече вниманието на цялата спортна общественост, а сред зрителите бе и легендарният Лаша Талахадзе – трикратен олимпийски, седемкратен световен и седемкратен европейски шампион. В такава престижна компания Карлос Насар демонстрира изключителна класа и характер, като остави конкуренцията далеч зад себе си с общ резултат от 386 килограма.

В първото движение – изхвърляне – Насар започна уверено, като вдигна последователно 173 и 176 килограма, което му осигури златния медал в тази дисциплина. След това българинът атакува световния рекорд с опит на 183 килограма, но този път щангата се оказа непреодолима. В изтласкването Карлос отново бе последен на подиума и след коригиран втори опит успешно вдигна 210 килограма. Последва нова атака на световния рекорд, но и тя остана неуспешна. Въпреки това, с общ двубой от 386 килограма, Насар категорично изпревари основния си конкурент – арменеца Ара Аганян, който завърши с 381 килограма.

С този златен медал Карлос Насар не само донесе нова радост за България, но и изравни постиженията на легендарните български щангисти Благой Благоев, Иван Иванов и Златан Ванев, които също са печелили европейски титли в три различни теглови категории. Насар вече има титли при 89, 94 и 96 килограма – постижение, което го нарежда сред най-успешните български спортисти в този спорт.

С успеха си в Батуми Карлос Насар върна България на лидерската позиция във временното класиране по медали на европейското първенство. Той продължава традицията на българската школа във вдигането на тежести, която през годините е дала на света редица шампиони и рекордьори.