Карлос Насар триумфира с четвърта европейска титла и вписа името си сред легендите на щангите

Карлос Насар триумфира с четвърта европейска титла и вписа името си сред легендите на щангите

24 Април, 2026 17:08 2 757 27

Българинът събра двубой от 386 кг.

Карлос Насар триумфира с четвърта европейска титла и вписа името си сред легендите на щангите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският щангист Карлос Насар завоюва четвърта поредна европейска титла, този път в олимпийската категория до 94 килограма на шампионата в Батуми, Грузия. С този успех младият талант не само затвърди доминацията си, но и се нареди до най-големите имена в историята на българските щанги.

Вълнуващата надпревара в грузинския град привлече вниманието на цялата спортна общественост, а сред зрителите бе и легендарният Лаша Талахадзе – трикратен олимпийски, седемкратен световен и седемкратен европейски шампион. В такава престижна компания Карлос Насар демонстрира изключителна класа и характер, като остави конкуренцията далеч зад себе си с общ резултат от 386 килограма.

В първото движение – изхвърляне – Насар започна уверено, като вдигна последователно 173 и 176 килограма, което му осигури златния медал в тази дисциплина. След това българинът атакува световния рекорд с опит на 183 килограма, но този път щангата се оказа непреодолима. В изтласкването Карлос отново бе последен на подиума и след коригиран втори опит успешно вдигна 210 килограма. Последва нова атака на световния рекорд, но и тя остана неуспешна. Въпреки това, с общ двубой от 386 килограма, Насар категорично изпревари основния си конкурент – арменеца Ара Аганян, който завърши с 381 килограма.

С този златен медал Карлос Насар не само донесе нова радост за България, но и изравни постиженията на легендарните български щангисти Благой Благоев, Иван Иванов и Златан Ванев, които също са печелили европейски титли в три различни теглови категории. Насар вече има титли при 89, 94 и 96 килограма – постижение, което го нарежда сред най-успешните български спортисти в този спорт.

С успеха си в Батуми Карлос Насар върна България на лидерската позиция във временното класиране по медали на европейското първенство. Той продължава традицията на българската школа във вдигането на тежести, която през годините е дала на света редица шампиони и рекордьори.

@sporten82 #карлоснасap #българия #титла #медал #щанги ♬ оригинален звук - sporten82


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жоро

    67 2 Отговор
    Поздравления ШАМПИОНЕ. Бъди ,Здрав да Ни радваш още! Браво. 😀👍👍👍

    17:13 24.04.2026

  • 3 Клета майка Българиш

    6 38 Отговор
    Мила родино, ти си земен рай. Тодор Живков, Милко Балев, ах - те нямат край!

    17:13 24.04.2026

  • 4 1488

    5 53 Отговор
    разхождам се по улицата и някъв ме хваща за рьката и ме зазяпва в очите. зениците му като чинии, казвал се карлос и ми се хвалеше че си бил взел дневната доза и че било много яко

    настръх

    17:14 24.04.2026

  • 5 БЪЛГАРИ, ЮНАЦИ!

    47 2 Отговор
    БЪЛГАРИ, ЮНАЦИ!

    17:14 24.04.2026

  • 6 Браво

    57 2 Отговор
    Момче!

    17:15 24.04.2026

  • 7 пепи

    51 2 Отговор
    Честито и поздравления за успехите.

    17:16 24.04.2026

  • 8 ВЕЛИК СИ МОМЧЕ

    50 1 Отговор
    НАИСТИНА ВЕЛИК!!

    17:22 24.04.2026

  • 9 Бялджип

    44 3 Отговор
    Този може да вдигне всичко което му сложат на щангата. Първобитен звяр! Завърта се около щангата на тренировка, пие вода отива грабва, вдига! Имали сме много преди него, а май такова чудо не сме имали...?!

    17:23 24.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Индиферент

    5 31 Отговор
    Боли ма шмайзера!

    17:35 24.04.2026

  • 12 А ти,ве ,драги"...!

    26 2 Отговор

    До коментар #10 от "Специалистът":

    Като си с българското име - ,,Ганчо",си наистина,ама един голяяям Ганчууу...!!!

    17:36 24.04.2026

  • 13 Хмм

    29 1 Отговор
    Браво!

    17:42 24.04.2026

  • 14 А така!

    26 1 Отговор
    Удри баце!!!

    17:42 24.04.2026

  • 15 Иво

    30 0 Отговор
    Браво ! Жив и здрав !

    17:51 24.04.2026

  • 16 Браво , Карлос,

    27 0 Отговор
    Гордеем се с теб, момче.
    Ако можеше всички, които се бият в гърдите и казват, че работят за България да са толкова последователни и всеотдайни.......само ако можеше.

    18:08 24.04.2026

  • 17 Исторически парк

    7 3 Отговор
    Като бие всички викат българи юнаци, ако го споменават по друг повод - наркоман от дпс 😂

    Коментиран от #18

    18:13 24.04.2026

  • 18 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Исторически парк":

    Същата работа и с Гришо

    18:14 24.04.2026

  • 19 Справедливият

    21 0 Отговор
    Браво! Страхотен!

    18:15 24.04.2026

  • 20 Браво

    18 1 Отговор
    Поздравления за Карлос

    18:24 24.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 карлус нусар

    2 9 Отговор
    а колко бели върхове ще превзема ☁️👃☁️

    18:36 24.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мнение

    5 0 Отговор
    Благодаря!

    18:48 24.04.2026

  • 26 Онзи

    15 0 Отговор
    Тези резултати се постигнат с много труд и дисциплина. Евала на Карлос , а до всички хейтъри като сте толкова отворени защо не идете вие да вдигате тези килограми. Човека си дава здравето за да прослави България . Респект за постиженията те са факт. Браво на Карлос !!!! Титан в щангите и влезна в историята момчето ! Всеки знае вече за България а в силовия спорт да смажеш всички е постижение !!!

    19:02 24.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

