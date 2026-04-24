Карлос Насар триумфира с четвърта европейска титла и вписа името си сред легендите на щангите

Българският щангист Карлос Насар завоюва четвърта поредна европейска титла, този път в олимпийската категория до 94 килограма на шампионата в Батуми, Грузия. С този успех младият талант не само затвърди доминацията си, но и се нареди до най-големите имена в историята на българските щанги.
Вълнуващата надпревара в грузинския град привлече вниманието на цялата спортна общественост, а сред зрителите бе и легендарният Лаша Талахадзе – трикратен олимпийски, седемкратен световен и седемкратен европейски шампион. В такава престижна компания Карлос Насар демонстрира изключителна класа и характер, като остави конкуренцията далеч зад себе си с общ резултат от 386 килограма.
В първото движение – изхвърляне – Насар започна уверено, като вдигна последователно 173 и 176 килограма, което му осигури златния медал в тази дисциплина. След това българинът атакува световния рекорд с опит на 183 килограма, но този път щангата се оказа непреодолима. В изтласкването Карлос отново бе последен на подиума и след коригиран втори опит успешно вдигна 210 килограма. Последва нова атака на световния рекорд, но и тя остана неуспешна. Въпреки това, с общ двубой от 386 килограма, Насар категорично изпревари основния си конкурент – арменеца Ара Аганян, който завърши с 381 килограма.
С този златен медал Карлос Насар не само донесе нова радост за България, но и изравни постиженията на легендарните български щангисти Благой Благоев, Иван Иванов и Златан Ванев, които също са печелили европейски титли в три различни теглови категории. Насар вече има титли при 89, 94 и 96 килограма – постижение, което го нарежда сред най-успешните български спортисти в този спорт.
С успеха си в Батуми Карлос Насар върна България на лидерската позиция във временното класиране по медали на европейското първенство. Той продължава традицията на българската школа във вдигането на тежести, която през годините е дала на света редица шампиони и рекордьори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Жоро
17:13 24.04.2026
3 Клета майка Българиш
17:13 24.04.2026
4 1488
настръх
17:14 24.04.2026
5 БЪЛГАРИ, ЮНАЦИ!
17:14 24.04.2026
6 Браво
17:15 24.04.2026
7 пепи
17:16 24.04.2026
8 ВЕЛИК СИ МОМЧЕ
17:22 24.04.2026
9 Бялджип
17:23 24.04.2026
11 Индиферент
17:35 24.04.2026
12 А ти,ве ,драги"...!
До коментар #10 от "Специалистът":Като си с българското име - ,,Ганчо",си наистина,ама един голяяям Ганчууу...!!!
17:36 24.04.2026
13 Хмм
17:42 24.04.2026
14 А така!
17:42 24.04.2026
15 Иво
17:51 24.04.2026
16 Браво , Карлос,
Ако можеше всички, които се бият в гърдите и казват, че работят за България да са толкова последователни и всеотдайни.......само ако можеше.
18:08 24.04.2026
17 Исторически парк
Коментиран от #18
18:13 24.04.2026
18 Българин
До коментар #17 от "Исторически парк":Същата работа и с Гришо
18:14 24.04.2026
19 Справедливият
18:15 24.04.2026
20 Браво
18:24 24.04.2026
23 карлус нусар
18:36 24.04.2026
25 Мнение
18:48 24.04.2026
26 Онзи
19:02 24.04.2026
