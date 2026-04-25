Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в събота (25 април)

25 Април, 2026 07:58 453 0

  • футбол-
  • волейбол-
  • баскетбол-
  • тенис-
  • рали-
  • снукър-
  • вдигане на тежести-
  • борба

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

05.00 НХЛ, Анахайм – Едмънтън МАХ Спорт 2
07.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
09.00 Триатлон: PTO Тур в Сингапур Евроспорт 2
11.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Испания МАХ Спорт 2
11.30 Рали, световен шампионат, Канарски острови МАХ Спорт 3
11.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Испания МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
12.20 Карера Къп МАХ Спорт 4
13.15 Лудогорец – ЦСКА 1948 Диема спорт
13.40 Мото 3, Мото 2: квалификация за Гран при на Испания МАХ Спорт 2
14.00 Карлсруе – Хановер Диема спорт 3
14.00 Ски бягане: Шоу спринт "Bysprinten" в Норвегия Евроспорт 2
14.15 Моторни спортове, ДТМ МАХ Спорт 3
14.30 Фулъм – Астън Вила Диема спорт 2
14.30 Уест Бромич – Ипсуич Нова спорт
15.00 Алавес – Майорка МАХ Спорт 4
15.55 Мото GР, спринт за Гран при на Испания МАХ Спорт 2
16.00 ЦСКА – Левски Диема спорт
16.00 Парма – Пиза МАХ Спорт 3
16.15 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
16.30 Майнц – Байерн Диема спорт 3
17.00 Ливърпул – Кристъл Палас Диема спорт 2
17.00 Уулвърхемптън – Тотнъм Нова спорт
17.15 Хетафе – Барселона МАХ Спорт 4
18.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
19.00 Болоня – Рома МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Нефтохимик – Левски МАХ Спорт 2
19.00 Борба, европейско първенство БНТ 3
19.15 Манчестър Сити – Саутхемптън Диема спорт 3
19.15 Баскетбол, Рилски спортист – Спартак (Пл) МАХ Спорт 1
19.30 Валенсия – Жирона МАХ Спорт 4
19.30 Арсенал – Нюкасъл Диема спорт 2
20.00 Анже – ПСЖ Нова спорт
20.00 Бенфика – Морейрензе Ринг
20.00 НБА, Орландо – Детройт Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Класика на Ню Орлеънс, трети ден Евроспорт 2
20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
21.30 Дармщад – Елверсберг Диема спорт 3
21.30 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
21.45 Верона – Лече МАХ Спорт 3
22.00 Атлетико – Атлетик МАХ Спорт 4
22.00 НАК – Аякс Ринг
22.00 Баскетбол, Валенсия – Реал Диема спорт 2
22.05 Тулуза – Монако Нова спорт
22.30 Кейдж Уориърс, галавечер от Глазгоу МАХ Спорт 2
22.30 НБА, Финикс – Оклахома Диема спорт


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове