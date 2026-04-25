Спортът по ТВ в събота (25 април)

05.00 НХЛ, Анахайм – Едмънтън МАХ Спорт 2
07.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
09.00 Триатлон: PTO Тур в Сингапур Евроспорт 2
11.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Испания МАХ Спорт 2
11.30 Рали, световен шампионат, Канарски острови МАХ Спорт 3
11.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Испания МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
12.20 Карера Къп МАХ Спорт 4
13.15 Лудогорец – ЦСКА 1948 Диема спорт
13.40 Мото 3, Мото 2: квалификация за Гран при на Испания МАХ Спорт 2
14.00 Карлсруе – Хановер Диема спорт 3
14.00 Ски бягане: Шоу спринт "Bysprinten" в Норвегия Евроспорт 2
14.15 Моторни спортове, ДТМ МАХ Спорт 3
14.30 Фулъм – Астън Вила Диема спорт 2
14.30 Уест Бромич – Ипсуич Нова спорт
15.00 Алавес – Майорка МАХ Спорт 4
15.55 Мото GР, спринт за Гран при на Испания МАХ Спорт 2
16.00 ЦСКА – Левски Диема спорт
16.00 Парма – Пиза МАХ Спорт 3
16.15 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
16.30 Майнц – Байерн Диема спорт 3
17.00 Ливърпул – Кристъл Палас Диема спорт 2
17.00 Уулвърхемптън – Тотнъм Нова спорт
17.15 Хетафе – Барселона МАХ Спорт 4
18.00 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
19.00 Болоня – Рома МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Нефтохимик – Левски МАХ Спорт 2
19.00 Борба, европейско първенство БНТ 3
19.15 Манчестър Сити – Саутхемптън Диема спорт 3
19.15 Баскетбол, Рилски спортист – Спартак (Пл) МАХ Спорт 1
19.30 Валенсия – Жирона МАХ Спорт 4
19.30 Арсенал – Нюкасъл Диема спорт 2
20.00 Анже – ПСЖ Нова спорт
20.00 Бенфика – Морейрензе Ринг
20.00 НБА, Орландо – Детройт Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Класика на Ню Орлеънс, трети ден Евроспорт 2
20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
21.30 Дармщад – Елверсберг Диема спорт 3
21.30 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
21.45 Верона – Лече МАХ Спорт 3
22.00 Атлетико – Атлетик МАХ Спорт 4
22.00 НАК – Аякс Ринг
22.00 Баскетбол, Валенсия – Реал Диема спорт 2
22.05 Тулуза – Монако Нова спорт
22.30 Кейдж Уориърс, галавечер от Глазгоу МАХ Спорт 2
22.30 НБА, Финикс – Оклахома Диема спорт
Спортът по ТВ в събота (25 април)
25 Април, 2026 07:58
Ето какво може да гледате по телевизията днес
