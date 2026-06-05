"Най-красивият пръч" живее на 15 минути от София (ВИДЕО)

Само на 15 минути от столицата живее "социалният феномен" и "най-красив пръч" в България - Блекчо. Той е талисман на местна ферма край язовир Мало Бучино в парка "Свети Никола". Прочут е със своя изключително красив и величествен външен вид, спокоен характер и дружелюбен нрав към посетителите, превръщайки се в любимец на туристите и риболовците в района.
Харизматичният пръч се превърна в истинска интернет сензация и любимец на посетителите заради своята красота и забавно „хулиганско“ поведение.
Защо Блекчо е толкова известен?
Освен за риболов, хората масово посещават парка, за да се запознаят на живо с Блекчо, да го нахранят и да си направят снимки с него.
Стопаните му често споделят забавни клипове в социалните мрежи, в които показват неговите ежедневни бели. Той е известен с това, че обича да проявява характер – например да гони останалите животни от хранилката и след това необезпокоявано да я използва за свое лично легло. Наричан е от феновете и посетителите „най-красивия пръч в България“ заради внушителния си и поддържан външен вид.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цъцъ
17:14 05.06.2026
2 Румен
Коментиран от #3, #13
17:16 05.06.2026
3 Дааа
До коментар #2 от "Румен":Смърди на газ от Боташ
17:20 05.06.2026
4 Последния Софиянец
17:21 05.06.2026
5 кой му дреме
17:24 05.06.2026
6 Тома
17:24 05.06.2026
7 Тоя
17:30 05.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Благодарете на ГЕРБ и Борисов
Когато големите хранителни вериги навлязоха в България и видяха, че никой не им купува боклуците, те се усетиха и натиснаха тогавашната власт.
Тогава започна поголовно унищожаване на всякакъв добитък в България,
с такава жестокост както турците не са правили 500 години.
Тогава избиха повечето стада в България по някакви измислени болести по животните.
Спряха се чак когато една баба влезна в медийното пространство и отказа да даде козите си за избиване.
Затова сега се гаврят с българите и цените на хранителните стоки са двойно по-високи от тези в Германия и Швейцария.
17:33 05.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 малийййй
17:40 05.06.2026
12 Пръча от Банкя визират
17:59 05.06.2026
13 Смърди !
До коментар #2 от "Румен":Ама Красиво !
Като Български !
Политик !
18:13 05.06.2026