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"Най-красивият пръч" живее на 15 минути от София (ВИДЕО)

"Най-красивият пръч" живее на 15 минути от София (ВИДЕО)

5 Юни, 2026 17:13 1 108 13

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  • пръч-
  • софия-
  • блекчо

Харизматичният пръч се превърна в истинска интернет сензация

"Най-красивият пръч" живее на 15 минути от София (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Само на 15 минути от столицата живее "социалният феномен" и "най-красив пръч" в България - Блекчо. Той е талисман на местна ферма край язовир Мало Бучино в парка "Свети Никола". Прочут е със своя изключително красив и величествен външен вид, спокоен характер и дружелюбен нрав към посетителите, превръщайки се в любимец на туристите и риболовците в района.

Харизматичният пръч се превърна в истинска интернет сензация и любимец на посетителите заради своята красота и забавно „хулиганско“ поведение.

Защо Блекчо е толкова известен?

Освен за риболов, хората масово посещават парка, за да се запознаят на живо с Блекчо, да го нахранят и да си направят снимки с него.

Стопаните му често споделят забавни клипове в социалните мрежи, в които показват неговите ежедневни бели. Той е известен с това, че обича да проявява характер – например да гони останалите животни от хранилката и след това необезпокоявано да я използва за свое лично легло. Наричан е от феновете и посетителите „най-красивия пръч в България“ заради внушителния си и поддържан външен вид.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    13 0 Отговор
    А в София кози дебнат отвсякъде😅

    17:14 05.06.2026

  • 2 Румен

    6 1 Отговор
    А смърди ли!

    Коментиран от #3, #13

    17:16 05.06.2026

  • 3 Дааа

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Румен":

    Смърди на газ от Боташ

    17:20 05.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Знам го ,често правим кекс с него

    17:21 05.06.2026

  • 5 кой му дреме

    1 1 Отговор
    в провинцията ?

    17:24 05.06.2026

  • 6 Тома

    4 0 Отговор
    Че толкова ли е близо Банкя

    17:24 05.06.2026

  • 7 Тоя

    0 1 Отговор
    Ааа най-красив ,глупости.Тук до нас на втория етаж живее един доста по -хубав.Все с маркови одежди ходи.

    17:30 05.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Благодарете на ГЕРБ и Борисов

    4 0 Отговор
    Едно време, след началото на промените имахме много на брой малки ферми.
    Когато големите хранителни вериги навлязоха в България и видяха, че никой не им купува боклуците, те се усетиха и натиснаха тогавашната власт.
    Тогава започна поголовно унищожаване на всякакъв добитък в България,
    с такава жестокост както турците не са правили 500 години.

    Тогава избиха повечето стада в България по някакви измислени болести по животните.
    Спряха се чак когато една баба влезна в медийното пространство и отказа да даде козите си за избиване.
    Затова сега се гаврят с българите и цените на хранителните стоки са двойно по-високи от тези в Германия и Швейцария.

    17:33 05.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 малийййй

    2 1 Отговор
    Глей ся каква работа му отварят на клетото животно. Има да се изреждат на свиждане не само козички, но и една камара софиянки, че им е на едно кафе разстояние.

    17:40 05.06.2026

  • 12 Пръча от Банкя визират

    2 0 Отговор
    Дали е най красивия? Колко да е красив един един пръч , но ДС речем че като беше главен секретар го харесваха застаряващите моми.

    17:59 05.06.2026

  • 13 Смърди !

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Румен":

    Ама Красиво !

    Като Български !

    Политик !

    18:13 05.06.2026