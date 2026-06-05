Виктор Темирбаев: 34 години дипломатически отношения Казахстан - България

Днес се отбелязва 34 години от установяването на дипломатическите отношения между Република Казахстан и Република България.

Това припомни в социалните медии посланикът на Казахстан Виктор Темирбаев.

През изминалите три десетилетия двустранното сътрудничество между Астана и София достигна качествено ново равнище, демонстрирайки висока динамика на политическия диалог.

Заедно с това се наблюдава постъпателно развитие на търговско-икономическите и културно-хуманитарните връзки, които успешно се адаптират към съвременните реалности и разкриват нови направления за сътрудничество.