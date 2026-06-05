Иван Демерджиев: Украинският посланик у нас се е намесил в случая с Олег Невзоров

Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента вътрешният министър Иван Демерджиев в коментар по развитието на казуса "Баба Алино".
"Проверете във външното ни министерство - доколкото знам, е подадена нота, има някакви документи. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят. Нашата задача е да съберем необходимите доказателства и всеки компетентен орган в държавата ще вземе отношение по тях", допълни той.
Демерджиев съобщи, че са идентифицирали множество хора, които имат касателство към този случай и допълни, че част от тях са в структура, към която принадлежи Невзоров. "Далеч не смятам, че тази структура се изчерпва с него. Поискали сме и съдействие от партньорски служби, защото тя е доста по-голяма“, каза още той.
МВР има данни за движението на Олег Невзоров, проверяват се и други замесени по случая "Баба Алино"
По негови думи се проверява и защо общинските и държавните органи не са противодействали на тези явления. „Изследваме и връзките на Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общински структури“, каза Демерджиев.
Вътрешният министър посочи още, че бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев трябва да бъде изслушан за случилото се по неговото време във Варна.
„Първо вярвам, че ще получим необходимата информация от ръководителя на ДАНС в обема, в който може да бъде предоставена. Мисля, че е резонно не само Деньо Денев да бъде изслушан, а и сегашният представител“, каза Демерджиев. По думи на вътрешния министъра от МВР имат данни накъде се е придвижил Олег Невзоров.
Министерството на външните работи изпрати позиция до NOVA относно изявлението на вътрешния министър Иван Демерджиев. Тя гласи:
"През 2026 г. в Министерството на външните работи не е постъпвала информация във връзка със случая на Олег Невзоров.
През 2025 г. по темата е осъществявана кореспонденция, която е била препратена по компетентност към Държавна агенция „Национална сигурност“. Впоследствие ДАНС е отменила издадената от нея заповед.
Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическа кореспонденция, обменяна по дипломатически канали".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #30, #32
17:19 05.06.2026
2 Трайчо
Коментиран от #37, #44
17:19 05.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #26, #27, #39
17:20 05.06.2026
4 Оффф
Коментиран от #10, #41
17:20 05.06.2026
5 Вашето мнение
17:20 05.06.2026
6 Тома
17:22 05.06.2026
7 Вашето мнение
17:22 05.06.2026
8 Край
Коментиран от #35
17:22 05.06.2026
9 Авгиевите обори
Коментиран от #48
17:23 05.06.2026
10 Байрак
До коментар #4 от "Оффф":Знамето на Украйна все още ли се вее пред Общината?
17:24 05.06.2026
11 русоляв
17:25 05.06.2026
12 анализатор
17:27 05.06.2026
13 Миме
17:28 05.06.2026
14 анонимен
17:28 05.06.2026
15 А бе ей,
17:28 05.06.2026
16 1111
17:29 05.06.2026
17 Веднага
17:30 05.06.2026
18 az СВО Победа 81
Схемата накратко:
1. Киев краде пари от помощите, публичен факт.
2. Откраднатите пари се инвестират на различни места по света, в т.ч. и у нас.
3. Под покровителството на Олесята "Корпорация Куб" "работи" у нас.
4. Пробили са във Варна и не само там. Всичко започва при Портних, но основната дейност е свършена при "невинният" Благо.
5. ДАНС гони "инвеститора", като заплаха, защото е свързан с пране на огромни количества пари, а има и друго /вероятно трафик на оръжие/.
6. След 10 дни, мощно лобиране и натиск отвън върху МС /защото ДАНС е на пряко подчинение на мин. председателя, тогава той е бил Росен Желязков/ и личната намеса на Олесята, МС нарежда на ДАНС да отмени заповедта за екстрадиция и схемата продължава работа с пълна сила.
7. Схемата е благоприятствана от съществуващата политическа ситуация в Европа на тотална, безгранична и безкритична подкрепа на Европа за Киев във войната срещу РФ.
Коментиран от #43, #51
17:31 05.06.2026
19 Дориана
Коментиран от #29
17:31 05.06.2026
20 Факт
17:31 05.06.2026
21 Шашкънин
17:33 05.06.2026
22 Хмм
17:33 05.06.2026
23 Муто
17:34 05.06.2026
24 Факти
17:34 05.06.2026
25 Анонимен
17:34 05.06.2026
26 Зъл пес
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И?То цяла Европа се договаря със Зелю.
17:35 05.06.2026
27 Хмм
До коментар #3 от "Последния Софиянец":спомнете си, тя награди Пеевски с орден
17:38 05.06.2026
28 Дачков
Откъде ПП-ДБ ги намират тези хора? Специален кастинг ли правят за мошеници, не знам. Но че ни мислят за дебили е сигурно.
Коментиран от #34
17:39 05.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Терористическата Държава в Черноморската
Експлозия на Украински Морски Дрон в Костанца Румъния.
17:44 05.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 стоян георгиев
17:46 05.06.2026
34 Българин
До коментар #28 от "Дачков":"стотици милиони"... стотици милиони зимбабвийски долари ли?
Ти математика учил ли си? Имаш ли представа от тия цифри, които употребяваш?
Къде ви намират такива мозъчни капацитети!
17:47 05.06.2026
35 Българин
До коментар #8 от "Край":Нейно превъзходителство, ако ти я бяха пратили от СССР, щеше да й пълзиш в краката, нали?
17:48 05.06.2026
36 Софиянец
17:49 05.06.2026
37 вярно
До коментар #2 от "Трайчо":Що не питат посланичката, да видим какво ще каже?
17:49 05.06.2026
38 Запалката
17:50 05.06.2026
39 Шиши миши
До коментар #3 от "Последния Софиянец":А Киро Брадата що се оттегли? Нали и той има отделни, кво стана?
17:50 05.06.2026
40 Ето и самият Дрон,
17:51 05.06.2026
41 Иванов
До коментар #4 от "Оффф":Олесия е професионална масажистка с щастлив край
Коментиран от #47
17:52 05.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ами
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":От там парите за хаяши то 😀
18:08 05.06.2026
44 Радев !
До коментар #2 от "Трайчо":С Действието !
и Бездействието пси !
Сам !
Се Е Провалил !
18:09 05.06.2026
45 Атина Палада
18:11 05.06.2026
46 Невзоров и Портних са руски граждани.
Там е заровено кучето.
18:15 05.06.2026
47 Българин
До коментар #41 от "Иванов":За предпочитане е пред дъртата скумрия Митрофанова.
БА ТОЯ СЪВЕТСКИ ДЗВЕР.
18:17 05.06.2026
48 Виж сега,
До коментар #9 от "Авгиевите обори":Ръчкат,а през това време Копринката прибира кеша отвсякъде.А него кога? Или е свещена крава?
18:18 05.06.2026
49 o-лecна и-лaш-лaш и-чyк-чyк
18:23 05.06.2026
50 кико
18:24 05.06.2026
51 И кво?
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":Цял ферман си писал с нито една вярна дума.
18:26 05.06.2026