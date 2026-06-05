Иван Демерджиев: Украинският посланик у нас се е намесил в случая с Олег Невзоров

Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента вътрешният министър Иван Демерджиев в коментар по развитието на казуса "Баба Алино".

"Проверете във външното ни министерство - доколкото знам, е подадена нота, има някакви документи. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят. Нашата задача е да съберем необходимите доказателства и всеки компетентен орган в държавата ще вземе отношение по тях", допълни той.

Демерджиев съобщи, че са идентифицирали множество хора, които имат касателство към този случай и допълни, че част от тях са в структура, към която принадлежи Невзоров. "Далеч не смятам, че тази структура се изчерпва с него. Поискали сме и съдействие от партньорски служби, защото тя е доста по-голяма“, каза още той.

МВР има данни за движението на Олег Невзоров, проверяват се и други замесени по случая "Баба Алино"

По негови думи се проверява и защо общинските и държавните органи не са противодействали на тези явления. „Изследваме и връзките на Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общински структури“, каза Демерджиев.

Вътрешният министър посочи още, че бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев трябва да бъде изслушан за случилото се по неговото време във Варна.

„Първо вярвам, че ще получим необходимата информация от ръководителя на ДАНС в обема, в който може да бъде предоставена. Мисля, че е резонно не само Деньо Денев да бъде изслушан, а и сегашният представител“, каза Демерджиев. По думи на вътрешния министъра от МВР имат данни накъде се е придвижил Олег Невзоров.

Министерството на външните работи изпрати позиция до NOVA относно изявлението на вътрешния министър Иван Демерджиев. Тя гласи:

"През 2026 г. в Министерството на външните работи не е постъпвала информация във връзка със случая на Олег Невзоров.

През 2025 г. по темата е осъществявана кореспонденция, която е била препратена по компетентност към Държавна агенция „Национална сигурност“. Впоследствие ДАНС е отменила издадената от нея заповед.

Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическа кореспонденция, обменяна по дипломатически канали".