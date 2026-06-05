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Иван Демерджиев: Украинският посланик у нас се е намесил в случая с Олег Невзоров

Иван Демерджиев: Украинският посланик у нас се е намесил в случая с Олег Невзоров

5 Юни, 2026 17:16 2 345 51

  • иван демерджиев-
  • олег невзоров-
  • варна-
  • куб-
  • незаконно строителство-
  • олеся илащук-
  • олеся илашчук

Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят, посочи вътрешният министър

Иван Демерджиев: Украинският посланик у нас се е намесил в случая с Олег Невзоров - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента вътрешният министър Иван Демерджиев в коментар по развитието на казуса "Баба Алино".

"Проверете във външното ни министерство - доколкото знам, е подадена нота, има някакви документи. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят. Нашата задача е да съберем необходимите доказателства и всеки компетентен орган в държавата ще вземе отношение по тях", допълни той.

Демерджиев съобщи, че са идентифицирали множество хора, които имат касателство към този случай и допълни, че част от тях са в структура, към която принадлежи Невзоров. "Далеч не смятам, че тази структура се изчерпва с него. Поискали сме и съдействие от партньорски служби, защото тя е доста по-голяма“, каза още той.

МВР има данни за движението на Олег Невзоров, проверяват се и други замесени по случая "Баба Алино"

По негови думи се проверява и защо общинските и държавните органи не са противодействали на тези явления. „Изследваме и връзките на Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общински структури“, каза Демерджиев.

Вътрешният министър посочи още, че бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев трябва да бъде изслушан за случилото се по неговото време във Варна.

„Първо вярвам, че ще получим необходимата информация от ръководителя на ДАНС в обема, в който може да бъде предоставена. Мисля, че е резонно не само Деньо Денев да бъде изслушан, а и сегашният представител“, каза Демерджиев. По думи на вътрешния министъра от МВР имат данни накъде се е придвижил Олег Невзоров.

Министерството на външните работи изпрати позиция до NOVA относно изявлението на вътрешния министър Иван Демерджиев. Тя гласи:

"През 2026 г. в Министерството на външните работи не е постъпвала информация във връзка със случая на Олег Невзоров.

През 2025 г. по темата е осъществявана кореспонденция, която е била препратена по компетентност към Държавна агенция „Национална сигурност“. Впоследствие ДАНС е отменила издадената от нея заповед.

Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическа кореспонденция, обменяна по дипломатически канали".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    79 1 Отговор
    Изкарайте сега и кои политици са покровителствали незаконните строежи, че жълтопаветниците хептен да ореват орталъка.

    Коментиран от #30, #32

    17:19 05.06.2026

  • 2 Трайчо

    7 76 Отговор
    Спрете го този министър да говори. Той коментира всичко което става в държавата и ще провали Радев с глупостите си !

    Коментиран от #37, #44

    17:19 05.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    68 3 Отговор
    Олеся Иласчук разясни че има договорка на междуправителствено ниво с Бойко Борисов и Шиши.

    Коментиран от #26, #27, #39

    17:20 05.06.2026

  • 4 Оффф

    67 1 Отговор
    Бе я го закрийте тва украинско посолство бе.

    Коментиран от #10, #41

    17:20 05.06.2026

  • 5 Вашето мнение

    42 3 Отговор
    Време е за изпреварващи действия, нпо-петрохан свиква митинг в защита на украинския посланник и блажко.

    17:20 05.06.2026

  • 6 Тома

    41 4 Отговор
    Кажи кой и е свършил работата а недей да криеш боко тиквата ало ваньо

    17:22 05.06.2026

  • 7 Вашето мнение

    40 1 Отговор
    Мирчев от село крушари дали ще званне на 112, че закачат клетия посланник.

    17:22 05.06.2026

  • 8 Край

    35 0 Отговор
    Прилича на жените дето едно време са ги горили. Страшно зомби е “ нейно превъзходителство”

    Коментиран от #35

    17:22 05.06.2026

  • 9 Авгиевите обори

    42 3 Отговор
    Територията е такава смрад, че където и да ръчнеш излизат тонове тор, а вонята може да отрови цялата атмосфера. И още не са започнали да ръчкат както си трябва аферите и далаверите на Боко и Шиши. Аз съм сигурен, че 30% от техните кирчиви ризи да изкарат, на всички туземци на територията свят ще ни се завие

    Коментиран от #48

    17:23 05.06.2026

  • 10 Байрак

    46 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оффф":

    Знамето на Украйна все още ли се вее пред Общината?

    17:24 05.06.2026

  • 11 русоляв

    51 2 Отговор
    Вън посланика на Украйна за подкопаване на държавноста

    17:25 05.06.2026

  • 12 анализатор

    41 1 Отговор
    Изкарайте списък със собствениците и май ще се окаже ,че всички са от ДПС

    17:27 05.06.2026

  • 13 Миме

    32 0 Отговор
    тогава значи,че немедлено требе да се ваведат санкций срещу БАНДЕРАсите

    17:28 05.06.2026

  • 14 анонимен

    26 2 Отговор
    Незабавно напускане на ЕС !

    17:28 05.06.2026

  • 15 А бе ей,

    55 1 Отговор
    Веднага да се обяви за "Персона нон грата" тази украинска пpocтитyтка, и да си обира крушите от България, завинаги.

    17:28 05.06.2026

  • 16 1111

    3 26 Отговор
    Русофилите Петрохан да ходят да бранят братушките невзоров и Читадзе

    17:29 05.06.2026

  • 17 Веднага

    32 1 Отговор
    Изгонете укропосланичката!

    17:30 05.06.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    44 1 Отговор
    Отдавна го написах!

    Схемата накратко:

    1. Киев краде пари от помощите, публичен факт.

    2. Откраднатите пари се инвестират на различни места по света, в т.ч. и у нас.

    3. Под покровителството на Олесята "Корпорация Куб" "работи" у нас.

    4. Пробили са във Варна и не само там. Всичко започва при Портних, но основната дейност е свършена при "невинният" Благо.

    5. ДАНС гони "инвеститора", като заплаха, защото е свързан с пране на огромни количества пари, а има и друго /вероятно трафик на оръжие/.

    6. След 10 дни, мощно лобиране и натиск отвън върху МС /защото ДАНС е на пряко подчинение на мин. председателя, тогава той е бил Росен Желязков/ и личната намеса на Олесята, МС нарежда на ДАНС да отмени заповедта за екстрадиция и схемата продължава работа с пълна сила.

    7. Схемата е благоприятствана от съществуващата политическа ситуация в Европа на тотална, безгранична и безкритична подкрепа на Европа за Киев във войната срещу РФ.

    Коментиран от #43, #51

    17:31 05.06.2026

  • 19 Дориана

    27 1 Отговор
    Трябва да се разследва с чия помощ Олег Невзоров е създал структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общински структури. Това е истинска трагедия за България как корумпирани политици и служители са предали българските национални интереси за да се облагодетелстват. Това е пълен срам и позор

    Коментиран от #29

    17:31 05.06.2026

  • 20 Факт

    6 17 Отговор
    Тия от ДАНС спът дълбоко,варна и Бургас вече са руски анклави

    17:31 05.06.2026

  • 21 Шашкънин

    5 7 Отговор
    Бях точен с парите,любопитно е ти какви ги вършеше.Теб кой ще те разследва.Ясно е че ще обвиняваш другите,но ще дойде видовден и за тебе.

    17:33 05.06.2026

  • 22 Хмм

    28 1 Отговор
    всички го знаехме, вече се произнесоха официално, браво на Демерджиев - за някакъв бандит в собствената си страна е изпратила нота в негова защита, а иначе да не сме политизирали случая със сина ѝ обвинен в убийство за пари във Виена

    17:33 05.06.2026

  • 23 Муто

    11 1 Отговор
    Да я накажат 1 месец без секс. Нека страда.

    17:34 05.06.2026

  • 24 Факти

    5 26 Отговор
    Как се е намесила? Не може вътрешен министър да хвърля бомби без доказателства и да ни вкарва в международен скандал. Той или е абсолютен аматьор или изпълнява руска поръчка. Ако има доказателства да се представят и да се вземат мерки, а не да се говори пред медиите предварително. Защо не арестувахте Невзоров преди да раздухате публично случая? Защо го предупредихте да напусне България? Кой ще санкционирате сега? Кой ще плати за събарянето на сградите? Кой ще плати исковете на собствениците на имотите, които ще осъдят държавата? Ще изгърмите няколко бушона като ги уволните и толкова. Няма да има глоби. Няма да има конфискация на имущество. Няма да има затвор. Българският народ ще плати и събарянето и исковете на собственици. И това е защото изпратихте Невзоров. Аматьори.

    17:34 05.06.2026

  • 25 Анонимен

    5 0 Отговор
    Вписвайте ги в миротровеца вече!

    17:34 05.06.2026

  • 26 Зъл пес

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И?То цяла Европа се договаря със Зелю.

    17:35 05.06.2026

  • 27 Хмм

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    спомнете си, тя награди Пеевски с орден

    17:38 05.06.2026

  • 28 Дачков

    21 0 Отговор
    Кметът на София мислел, че Калушев прави знаме на мира в Петрохан и давал стотици милиони за сектата, този кмет на Варна мислел, че Олег Невзоров от украинската мафия печатал флаери за посолството и проспал цял незаконен град…..

    Откъде ПП-ДБ ги намират тези хора? Специален кастинг ли правят за мошеници, не знам. Но че ни мислят за дебили е сигурно.

    Коментиран от #34

    17:39 05.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Терористическата Държава в Черноморската

    14 0 Отговор
    Акватория е Украйна.

    Експлозия на Украински Морски Дрон в Костанца Румъния.

    17:44 05.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 стоян георгиев

    19 1 Отговор
    А сега изгонете бандеровската проститутка от България!!!

    17:46 05.06.2026

  • 34 Българин

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Дачков":

    "стотици милиони"... стотици милиони зимбабвийски долари ли?

    Ти математика учил ли си? Имаш ли представа от тия цифри, които употребяваш?

    Къде ви намират такива мозъчни капацитети!

    17:47 05.06.2026

  • 35 Българин

    4 11 Отговор

    До коментар #8 от "Край":

    Нейно превъзходителство, ако ти я бяха пратили от СССР, щеше да й пълзиш в краката, нали?

    17:48 05.06.2026

  • 36 Софиянец

    18 1 Отговор
    Персона нонграта веднага! Мръсна укро свиня! Тия мафиотски номера да си ги върти с потника с кочина 404!

    17:49 05.06.2026

  • 37 вярно

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трайчо":

    Що не питат посланичката, да видим какво ще каже?

    17:49 05.06.2026

  • 38 Запалката

    2 6 Отговор
    Тишината в кабинета на минпред-а води до безумно кресчендо от кабинетите на подчинените. Абе открийте му на Демерджията канал по БНТ-5. Аре стига диполоматически гафове. Ако има фактология има си дипломатически процедури, но да се изявява и като външен министър ще му трябва и биоложко образование.

    17:50 05.06.2026

  • 39 Шиши миши

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А Киро Брадата що се оттегли? Нали и той има отделни, кво стана?

    17:50 05.06.2026

  • 40 Ето и самият Дрон,

    3 1 Отговор
    голям колкото Джет.

    17:51 05.06.2026

  • 41 Иванов

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оффф":

    Олесия е професионална масажистка с щастлив край

    Коментиран от #47

    17:52 05.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    От там парите за хаяши то 😀

    18:08 05.06.2026

  • 44 Радев !

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трайчо":

    С Действието !

    и Бездействието пси !

    Сам !

    Се Е Провалил !

    18:09 05.06.2026

  • 45 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    18:11 05.06.2026

  • 46 Невзоров и Портних са руски граждани.

    3 1 Отговор
    Впоследствие единят взел украински паспорт,а другият български паспорт.
    Там е заровено кучето.

    18:15 05.06.2026

  • 47 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Иванов":

    За предпочитане е пред дъртата скумрия Митрофанова.
    БА ТОЯ СЪВЕТСКИ ДЗВЕР.

    18:17 05.06.2026

  • 48 Виж сега,

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Авгиевите обори":

    Ръчкат,а през това време Копринката прибира кеша отвсякъде.А него кога? Или е свещена крава?

    18:18 05.06.2026

  • 49 o-лecна и-лaш-лaш и-чyк-чyк

    2 0 Отговор
    я не делала такое я клатинкий украинский посоль

    18:23 05.06.2026

  • 50 кико

    1 0 Отговор
    Купувачите 90% са съмнителни украинци. Банки са им отказвали ипотека. КУБ им давал ипотека уж. Там якo. се перат пари откраднати от милиардите на ЕС ЗА Украйна. Нотариусите им помагат с фалшиви документи да вземат пари. Укропосланичката веднага да я ИЗГОНЯТ. Незаконните строежи се СЪБАРЯТ, да съдят КУБ въвел ги в измама и грабеж.

    18:24 05.06.2026

  • 51 И кво?

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    Цял ферман си писал с нито една вярна дума.

    18:26 05.06.2026

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