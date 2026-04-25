Калоян Махлянов приютява български сумисти в Япония

Легендата в сумото Калоян Махлянов отправи силно послание към българските състезатели и разкри важна новина за развитието на спорта у нас – част от родните сумисти ще получат шанс да се подготвят при него в Япония. Инициативата се реализира съвместно с Българската федерация по сумо и ще даде уникална възможност за международно развитие на талантите.

Първият европеец, спечелил Купата на Императора, поздрави участниците в държавното първенство чрез специално видеопослание: „Здравейте! Поздрави от Япония към всички в България, които обичат сумото. Радвам се да видя амбицията първенството да достига световно ниво. Спортът променя живота и сбъдва мечтите. За още по-голяма мотивация – част от вас ще имат възможност да тренират в Япония. Успех на дохиото!“

Междувременно държавното първенство по сумо стартира в София при сериозен интерес. В надпреварата участват общо 565 състезатели, а срещите се провеждат на 25 и 26 април в зала Tenta Events, разположена до стадион „Академик“ в квартал „Гео Милев“.

След повече от десетилетие пауза в програмата се завръща и атрактивната категория „Оупън“, в която няма ограничения в теглото и сили мерят състезатели от всички дивизии. За шампионата е изградено и автентично глинено дохио, което допринася за още по-близко до традицията изживяване.