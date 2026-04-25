Калоян Махлянов приютява български сумисти в Япония

25 Април, 2026 11:36 765 1

Държавното първенство по сумо стартира в София при сериозен интерес

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Легендата в сумото Калоян Махлянов отправи силно послание към българските състезатели и разкри важна новина за развитието на спорта у нас – част от родните сумисти ще получат шанс да се подготвят при него в Япония. Инициативата се реализира съвместно с Българската федерация по сумо и ще даде уникална възможност за международно развитие на талантите.

Първият европеец, спечелил Купата на Императора, поздрави участниците в държавното първенство чрез специално видеопослание: „Здравейте! Поздрави от Япония към всички в България, които обичат сумото. Радвам се да видя амбицията първенството да достига световно ниво. Спортът променя живота и сбъдва мечтите. За още по-голяма мотивация – част от вас ще имат възможност да тренират в Япония. Успех на дохиото!“

Междувременно държавното първенство по сумо стартира в София при сериозен интерес. В надпреварата участват общо 565 състезатели, а срещите се провеждат на 25 и 26 април в зала Tenta Events, разположена до стадион „Академик“ в квартал „Гео Милев“.

След повече от десетилетие пауза в програмата се завръща и атрактивната категория „Оупън“, в която няма ограничения в теглото и сили мерят състезатели от всички дивизии. За шампионата е изградено и автентично глинено дохио, което допринася за още по-близко до традицията изживяване.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано като ги приютява

    0 0 Отговор
    да не прави с тях като лама Иво

    12:09 25.04.2026

